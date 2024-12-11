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Потребуется всем клиентам — какая услуга появилась в Киевстаре

11 декабря 2024 20:20
Елизавета Супивская - редактор
Звонки в сети Киевстар – какая новинка появилась для украинцев
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Популярный мобильный оператор снабдил абонентов очень полезной услугой — VoWiFi. Это технология, благодаря которой клиенты Киевстара могут звонить родным и друзьям в местах со слабым сигналом. Для совершения звонков используется покрытие Wi-Fi.

Детали сообщила пресс-служба Киевстара на официальном сайте.

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Как воспользоваться VoWiFi

Теперь дозвониться другим абонентам будет проще, поскольку не придется учитывать сигнал мобильной сети. Находясь в полуподвальных помещениях, зданиях с толстыми стенами, цокольных и высотных этажах, можно поймать покрытие Wi-Fi и совершить обычный голосовой вызов.

"VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — современная технология передачи голосовых звонков. Она позволяет получить качественное и более четкое звучание голоса и обеспечивает быстрое соединение. Услуга пригодится в случаях, когда сигнал мобильной сети слабый или нестабильный. Разговоры с использованием этой технологии тарифицируются как обычные вызовы", — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой без ограничений, необходимо:

  • подключить ее по номеру телефона (если активирована технология VoLTE, этот шаг лишний);
  • иметь USIM-карту ("симку" нового поколения, поддерживающую технологию LTE);
  • иметь модель смартфона с поддержкой VoWiFi в сети Киевстар;
  • активировать функцию VoWiF на гаджете, установить последние обновление программного обеспечения.
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Инструкция по подключению VoWiFi в смартфоне. Фото: скриншот

Кто может звонить по VoWiFi

В настоящее время услуга доступна ограниченному кругу абонентов, поскольку работает исключительно на смартфонах Apple с прошивкой iOS 17 и выше (с 2018 года выпуска). Но со временем список моделей будет расширяться, чтобы как можно больше людей приобщились к проверке преимуществ технологии VoWiFi.

"В первой половине 2025 года модели Samsung и Xiaomi предыдущих лет выпуска постепенно получат обновление программного обеспечения. Также в списке будут появляться новые производители смартфонов, о чем мы дополнительно проинформируем на сайте", — отметили в Киевстаре.

Дабы убедиться, что голосовые вызовы через Wi-Fi работают, нужно найти на главном экране телефона отметку VoWiFi. Сразу после запуска эту услугу открыли для абонентов "Домашнего Интернета", но впоследствии Киевстар добавит других провайдеров. Отметим, сервис недоступен в роуминге и несовместим с услугой "SIM для второго телефона".

Напомним, абоненты мобильного оператора могут заказать дополнительные мегабайты. Услуга под названием "Интернет-пакет Ночной" стоит 30 грн и обеспечивает клиентам Киевстара 10 ГБ трафика в ночное время — с 23:00 до 07:00.

Также мы писали, что Киевстар закрыл один из самых популярных тарифов. Пакет услуг "Любовь к родителям Домашний" теперь доступен только абонентам, успевшим его активировать до 2 декабря 2024 года. Для новых подключений тарифный план закрыт.

Киевстар мобильный интернет услуги WiFi мобильный оператор

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