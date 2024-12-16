Підвищення тарифів від Укртелекому – скільки треба платити за зв'язок і радіо

В Україні подорожчає фіксований зв'язок — тарифи з січня 2025
Споживачам доведеться більше сплачувати за послуги фіксованого телефонного зв’язку і провідного радіо. З 1 січня 2025 року компанія "Укртелеком" підвищить тарифи для клієнтів. Таке рішення продиктоване інфляцією та потребую посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.
Про це йдеться на офіційному сайті Укртелекому.
Що зміниться з 1 січня
Подорожчання торкнеться кількох популярних пакетів послуг. Провідне радіо буде коштувати 189 грн на місяць замість 145 грн. А тарифи на фіксований телефонний зв’язок становитимуть:
- пакет "Простий" — з 195 грн до 255 грн на місяць;
- тариф "Простий мінімальний" — з 195 грн до 249 грн на місяць;
- пакет "Домашній базовий" — з 255 грн до 325 грн на місяць;
- тариф "Домашній безлімітний" — з 255 грн до 329 грн на місяць.
Водночас це вартість без урахування спеціальних пропозицій, які будуть доступні станом на 1 січня 2025 року. Тобто для абонентів збережуть акції та знижки в повному обсязі. Компанія пояснила зміни потребою надавати якісні послуги, чого неможливо досягти без регулярної модернізації телекомунікаційної інфраструктури. А для цього необхідні додаткові кошти.
Що таке фіксований зв’язок
Це доступ до сервісів, як от Інтернету і телефонного зв’язку, але з використанням стаціонарного обладнання та прокладених дротів між точками з’єднання. Зазвичай послуга актуальна для малого і середнього бізнесу, наприклад, салонів краси, кав’ярень, медичних лабораторій тощо. Вони отримують як корпоративний Інтернет для окремих будівель, так і стаціонарний зв’язок.
Плюс надається номер із кодом 0-800 для приймання необмеженої кількості дзвінків одночасно (багатоканальна телефонна лінія) і доступ до технології АТС, за допомогою якої всі номери компанії об’єднуються в єдину мережу.
Нагадаємо, Starlink запустив прямий зв'язок зі смартфонами. На початку грудня ракета SpaceX Falcon 9 вивела двадцять супутників Starlink на низьку орбіту, вони забезпечують прямий зв'язок між смартфонами на Землі.
Також ми писали, що Київстар підключив для клієнтів дуже корисну послугу — VoWiFi. Вона дозволяє здійснювати телефонні дзвінки у місцях зі слабким покриттям мережі. Тобто абоненти зможуть телефонувати по Україні, використовуючи Wi-Fi, якщо мережа Київстару погано ловить.
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