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В Україні подорожчає фіксований зв'язок — тарифи з січня 2025

16 грудня 2024 09:50
Єлизавета Супівська - редактор
Підвищення тарифів від Укртелекому – скільки треба платити за зв'язок і радіо
100-гривнева купюра в руці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Споживачам доведеться більше сплачувати за послуги фіксованого телефонного зв’язку і провідного радіо. З 1 січня 2025 року компанія "Укртелеком" підвищить тарифи для клієнтів. Таке рішення продиктоване інфляцією та потребую посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.

Про це йдеться на офіційному сайті Укртелекому.

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Подорожчання торкнеться кількох популярних пакетів послуг. Провідне радіо буде коштувати 189 грн на місяць замість 145 грн. А тарифи на фіксований телефонний зв’язок становитимуть:

  • пакет "Простий" — з 195 грн до 255 грн на місяць;
  • тариф "Простий мінімальний" — з 195 грн до 249 грн на місяць;
  • пакет "Домашній базовий" — з 255 грн до 325 грн на місяць;
  • тариф "Домашній безлімітний" — з 255 грн до 329 грн на місяць.

Водночас це вартість без урахування спеціальних пропозицій, які будуть доступні станом на 1 січня 2025 року. Тобто для абонентів збережуть акції та знижки в повному обсязі. Компанія пояснила зміни потребою надавати якісні послуги, чого неможливо досягти без регулярної модернізації телекомунікаційної інфраструктури. А для цього необхідні додаткові кошти.

Що таке фіксований зв’язок

Це доступ до сервісів, як от Інтернету і телефонного зв’язку, але з використанням стаціонарного обладнання та прокладених дротів між точками з’єднання. Зазвичай послуга актуальна для малого і середнього бізнесу, наприклад, салонів краси, кав’ярень, медичних лабораторій тощо. Вони отримують як корпоративний Інтернет для окремих будівель, так і стаціонарний зв’язок.

Плюс надається номер із кодом 0-800 для приймання необмеженої кількості дзвінків одночасно (багатоканальна телефонна лінія) і доступ до технології АТС, за допомогою якої всі номери компанії об’єднуються в єдину мережу.

Нагадаємо, Starlink запустив прямий зв'язок зі смартфонами. На початку грудня ракета SpaceX Falcon 9 вивела двадцять супутників Starlink на низьку орбіту, вони забезпечують прямий зв'язок між смартфонами на Землі.

Також ми писали, що Київстар підключив для клієнтів дуже корисну послугу — VoWiFi. Вона дозволяє здійснювати телефонні дзвінки у місцях зі слабким покриттям мережі. Тобто абоненти зможуть телефонувати по Україні, використовуючи Wi-Fi, якщо мережа Київстару погано ловить.

гроші телефони інтернет зв'язок послуги

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