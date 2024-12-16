Повышение тарифов от Укртелекома – сколько нужно платить за связь и радио

100-гривневая купюра в руке. Фото: УНИАН

Потребителям придется больше платить за услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио. С 1 января 2025 года компания "Укртелеком" повысит тарифы для клиентов. Такое решение продиктовано инфляцией и необходимо усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.

Об этом говорится на официальном сайте Укртелекома.

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Подорожание коснется нескольких популярных пакетов услуг. Проводное радио будет стоить 189 грн в месяц вместо 145 грн. А тарифы на фиксированную телефонную связь будут составлять:

пакет "Простой" — со 195 грн до 255 грн в месяц;

тариф "Простой минимальный" — со 195 грн до 249 грн в месяц;

пакет "Домашний базовый" — с 255 грн до 325 грн в месяц;

тариф "Домашний безлимитный" — с 255 грн до 329 грн в месяц.

В то же время, это стоимость без учета специальных предложений, которые будут доступны по состоянию на 1 января 2025 года. То есть, для абонентов сохранят акции и скидки в полном объеме. Компания объяснила изменения потребностью в предоставлении качественных услуг, чего невозможно достичь без регулярной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. А для этого необходимы дополнительные средства.

Что такое фиксированная связь

Это доступ к сервисам, таким как Интернет и телефонная связь, но с использованием стационарного оборудования и проложенных проводов между точками соединения. Обычно услуга актуальна для малого и среднего бизнеса, например, салонов красоты, кафе, медицинских лабораторий и т.д. Они получают как корпоративный Интернет для отдельных построек, так и стационарную связь.

Плюс предоставляется номер с кодом 0-800 для приема неограниченного количества звонков одновременно (многоканальная телефонная линия) и доступ к технологии АТС, с помощью которой все номера компании объединяются в единую сеть.

Напомним, Starlink запустил прямую связь со смартфонами. В начале декабря ракета SpaceX Falcon 9 вывела двадцать спутников Starlink на низкую орбиту, что обеспечивает прямую связь между смартфонами на Земле.

Также мы писали, что Киевстар подключил для клиентов очень полезную услугу — VoWiFi. Она позволяет совершать телефонные вызовы в местах со слабым покрытием сети. То есть абоненты смогут звонить по Украине, используя Wi-Fi, если сеть Киевстар плохо ловит.