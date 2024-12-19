Услуга переноса мобильного номера – когда не будет работать

Человек с телефоном. Фото: Pexels

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, временно приостановит работу системы, позволяющей переносить номера телефонов между мобильными операторами. Ограничение связано с увеличением количества запросов клиентов.

Об этом говорится в сообщении Комиссии на официальном сайте.

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Когда услуга не будет работать

Речь идет об услуге MNP, с помощью которой удается сохранить номер, но поменить мобильного оператора. Регулятор зафиксировал более 17 тысяч обращений от украинцев 16 декабря, хотя обычно система получает в среднем 4,5 тысячи запросов. Активность клиентов связывают с удорожанием тарифных планов, в частности Киевстара и Vodafone.

Поэтому Комиссия временно приостановит предоставление услуги в пятницу, 20 декабря. Перенос абонентских номеров станет недоступным с 08:30 до 16:15. Мобильные операторы должны предупредить клиентов об изменениях, возобновив процессы MNP с 08:30 23 декабря.

Время "отдыха" используют для увеличения пропускной способности системы, ведь регулятор прогнозирует повторение подобных всплесков активности в будущем. К примеру, в случае очередного повышения стоимости тарифов поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Поскольку среднесуточная нагрузка на централизованную базу данных резко возрастает, работа системы замедляется. Как результат — увеличивается время обработки сообщений, накапливаются очереди отправки, а перенос номеров происходит дольше.

Что будет с тарифами мобильных операторов

Киевстар и Vodafone запланировали масштабное увеличение стоимости тарифных планов. Компании предупредили клиентов об изменениях в декабре, что привело к массовым поискам альтернатив.

Vodafone обновит цены на тарифы подписки, в частности:

Turbo — 270 грн вместо 180 грн;

Joice Start — 270 грн вместо 200 грн;

Joice Pro — 330 грн вместо 260 грн;

Joice Max — 450 грн вместо 330 грн.

При этом объем пакетов услуг не изменится. Киевстар пересмотрит стоимость тарифных планов для клиентов подписки уже 20 декабря: абонентам придется платить больше на 25% в среднем. Мобильные операторы уверяют, что необходимость установки новых цен возникла давно, поскольку есть нужда в инвестициях для модернизации оборудования.

Напомним, Киевстар ввел для украинцев очень полезную услугу — VoWiFi. Она позволяет звонить другим абонентам в местах со слабым покрытием сети. Даже находясь в подвале, можно говорить по телефону без помех со связью, используя включенный Wi-Fi.

Также мы писали, что удорожание коснется не только мобильной связи, но и фиксированной. С 1 января 2025 года Укртелеком поднимет стоимость услуги ведущего радио и пересмотрит несколько тарифных планов. Разница между ценами будет составлять в среднем 50-70 грн.