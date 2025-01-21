Выгодные тарифы для детей – что выбрать в Киевстаре, Vodafone и lifecell

Мама фотографирует сына на телефон. Фото: УНИАН

В современном мире дети не могут обойтись без смартфонов. Поэтому родителям важно позаботиться о подключении выгодного тарифного плана. Нужно выбрать подходящего мобильного оператора и пакет услуг, который подойдет по стоимости и наполнению.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы для детей предлагают в Киевстаре, Vodafone и lifecell.

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Тарифы от Киевстара

Компания посоветовала клиентам два выгодных варианта — "LOVE UA Світло" и "LOVE UA Світло Контракт". Они находятся в среднем ценовом диапазоне, содержат все необходимые услуги и в достаточном количестве. При этом не придется переплачивать за сервисы, которыми дети пользоваться не будут.

Тарифный план "LOVE UA Світло" стоит 300 грн в месяц и предлагает абонентам такой набор услуг:

20 ГБ мобильного трафика;

7,3 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети Киевстар;

150 мин. на разговоры с абонентами других операторов, а также за рубежом;

1 Суперсила без доплат на выбор (безлим на Интернет, звонки или SMS, Киевстар ТВ с несколькими сотнями каналов, 300 минут на разговоры, отсутствие тарификации при использовании определенных приложений, SIM для планшета, SIM для второго телефона, 5 ГБ в роуминге).

Абоненты тарифа "LOVE UA Світло Контракт" должны платить 250 грн в месяц. За такие деньги они получают 20 ГБ трафика, 6,1 ГБ в роуминге, безлим в сети Киевстар, 150 мин. на разговоры, 100 SMS по Украине, 2 Суперсилы на выбор.

Выгодные тарифы для детей от Киевстара. Фото: скриншот

Тарифы от Vodafone

Современным подросткам важно иметь доступ к Интернету. Vodafone предлагает тариф Turbo для абонентов предоплаты за 270 грн в месяц. Он включает безлимитный мобильный трафик, 800 мин. на разговоры, неограниченные звонки в сети Vodafone. Это специальные условия, которые действуют при своевременной оплате пакета услуг. Иначе клиентов временно переведут на базовые условия.

Другой тариф, который подойдет детям, имеет название Red Pro (для контрактных абонентов). За 260 грн в месяц пользователи имеют 40 ГБ мобильного трафика, безлим в сети Vodafone, 350 мин. на разговоры по Украине, 250 SMS. Новые клиенты первые 6 месяцев могут платить 200 грн за тарифный план.

Тарифы для детей от Vodafone. Фото: скриншот

Тарифы для детей от Vodafone. Фото: скриншот 1 / 2

Тарифы от lifecell

Одним из самых выгодных вариантов является тариф "Потужний" за 165 грн в месяц. Украинцы будут иметь доступ к 800 мин. на разговоры (безлимит на lifecell после использования минут), 60 ГБ мобильного трафика при условии своевременной оплаты пакета услуг. Хорошая новость в том, что при переносе номера в сеть lifecell тариф будет стоить 100 грн, а пользователи получат безлимитный Интернет.

Отдельно можно подключить услугу Kidster за 21 грн на 7 дней. Она предусматривает неограниченный доступ к развивающим играм (стратегии, головоломки, гонки, аркады и т.д.) и мобильным приложениям для детей в возрасте от 3 до 12 лет без платы за Интернет-трафик.

Выгодный тариф для детей от lifecell. Фото: скриншот

Напомним, в сети Интернет появилась информация о подорожании тарифов Киевстара с 15 января. Однако мобильный оператор опроверг слухи и заверил, что пересмотр стоимости услуг в ближайшее время не планируется.

Также мы писали, что нововведения для абонентов подготовил Vodafone. Компания установила новые цены на некоторые тарифные планы в рамках услуги "Год без абонплат". Речь идет о возможности подключения сервисов сразу на 12 месяцев.