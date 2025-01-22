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Тарифи lifecell подорожчають у лютому — кого оминуть зміни

22 січня 2025 11:56
Єлизавета Супівська - редактор
Тарифи lifecell подорожчають – кого не торкнеться зміна вартості
Магазин lifecell. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Третій мобільний оператор в Україні за кількістю абонентів lifecell планує підняти вартість тарифних планів у лютому 2025 року. Це вимушений крок у зв’язку з дорожчанням електроенергії.

Про це повідомив CEO групи DVL Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes Ukraine.

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"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат", — констатував Шелемба.

Оскільки потрібно десь знаходити додаткові кошти на модернізацію телекомунікаційної мережі, покращення сервісів і якості обслуговування, lifecell вирішив переглянути вартість деяких тарифів.

Проте оптимізація витрат дозволить мобільному оператору задіяти лише половину від того, чого вимагають економічні умови. За словами CEO групи компаній DVL, в яку входить lifecell, востаннє оновлення цін відбувалося майже півтора року тому для 15% абонентів.

Цього разу зміни не торкнуться клієнтів, які скористалися послугою перенесення номера в мережу lifecell з грудня 2024 року. Адже українці, перейшовши до нового мобільного оператора, зафіксували вартість тарифного плану до кінця поточного року.

Вигідний тариф від lifecell

Враховуючи подорожчання послуг у Київстарі та Vodafone, українці перебувають у пошуку вигідного тарифу. Одним із найкращих варіантів на ринку є пакет послуг "Потужний" від lifecell. Всього за 165 грн на місяць абоненти отримують:

  • 800 хв на розмови (безлім у мережі після використання хвилин);
  • 60 ГБ мобільного трафіку за умови вчасної оплати пакета послуг;
  • безплатну роздачу трафіку через пристрої.

Плюс можна платити 100 грн щомісяця і користуватися безлімітним доступом в Інтернет, якщо перенести мобільний номер. Цим скористалося чимало наших громадян, якщо брати до уваги статистику появи нових абонентів лише за грудень 2024 року.

Нагадаємо, діти користуються телефонами не менше дорослих, тож потребують вигідного тарифного плану. Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell пропонують кілька хороших варіантів для підключення. З ними діти не переплачуватимуть за послуги, які їм не потрібні.

Також ми писали, що народні депутати хочуть класифікувати постачальників послуг мобільного зв’язку як критичну інфраструктуру. Основна причина — зникнення зв’язку у 24 мільйонів абонентів наприкінці 2023 року, коли стався масштабний збій в Київстарі.

інтернет lifecell зв'язок ціни мобільний оператор

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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