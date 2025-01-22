Тарифы lifecell подорожают – кого не коснется изменение стоимости

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Третий мобильный оператор в Украине по количеству абонентов lifecell планирует поднять стоимость тарифных планов в феврале 2025 года. Это вынужденный шаг в связи с удорожанием электроэнергии.

Об этом сообщил CEO группы DVL Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

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"Рост стоимости электроэнергии ощутили все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд грн расходов", — констатировал Шелемба.

Поскольку нужно где-то находить дополнительные деньги на модернизацию телекоммуникационной сети, улучшение сервисов и качества обслуживания, lifecell решил пересмотреть стоимость некоторых тарифов.

Но оптимизация расходов позволит мобильному оператору задействовать лишь половину от того, чего требуют экономические условия. По словам CEO группы компаний DVL, в которую входит lifecell, последний раз обновление цен происходило почти полтора года назад для 15% абонентов.

В этот раз изменения не коснутся клиентов, которые воспользовались услугой переноса номера в сеть lifecell с декабря 2024 года. Ведь украинцы, перейдя к новому мобильному оператору, зафиксировали стоимость тарифного плана до конца текущего года.

Выгодный тариф от lifecell

Учитывая подорожание услуг в Киевстаре и Vodafone, украинцы находятся в поиске выгодного тарифа. Одним из лучших вариантов на рынке является пакет услуг "Потужний" от lifecell. Всего за 165 грн в месяц абоненты получают:

800 мин. на разговоры (безлим в сети после использования минут);

60 ГБ мобильного трафика при условии своевременной оплаты пакета услуг;

бесплатную раздачу трафика через устройства.

Плюс можно платить 100 грн ежемесячно и пользоваться безлимитным доступом в Интернет, если перенести мобильный номер. Этим воспользовалось немало наших граждан, если брать во внимание статистику появления новых абонентов только за декабрь 2024 года.

Напомним, дети пользуются телефонами не меньше взрослых, поэтому нуждаются в выгодном тарифном плане. Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают несколько хороших вариантов для подключения. С ними дети не будут переплачивать за услуги, которые им не нужны.

Также мы писали, что народные депутаты хотят классифицировать поставщиков услуг мобильной связи как критическую инфраструктуру. Основная причина — исчезновение связи у 24 миллионов абонентов в конце 2023 года, когда произошел масштабный сбой в Киевстаре.