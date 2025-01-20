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Тариф 3 в 1 від lifecell — що запропонував мобільний оператор

20 січня 2025 18:59
Єлизавета Супівська - редактор
Комплексний тариф від lifecell – що можна отримати за 175 грн на місяць
Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Мобільні оператори пропонують абонентам комплексні рішення, які поєднують послуги дзвінків, доступу в мережу Інтернет, телебачення і навіть швидкісного безлімітного домашнього Інтернету. Це дозволяє підключити лише один тариф компанії та економити. lifecell нарешті представив власне рішення для клієнтів.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

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Що пропонує тариф "Лайфсет М"

У січні 2025 року lifecell презентував українцям новий тарифний план під назвою "Лайфсет М", який виявився першим комплексним пакетом послуг від мобільного оператора. Клієнти мають змогу підключити пропозицію та отримати доступ до:

  • безлімітного домашнього Інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с за технологією GPON (якщо є можливість активації для обраної адреси);
  • 25 ГБ мобільного трафіку в Україні та роумінгу;
  • 1 300 хв на розмови з абонентами усіх мереж по Україні;
  • безлімітних дзвінків у мережі lifecell після закінчення наданого обсягу;
  • інтерактивного телебачення lifecell TV.

Серед переваг тарифного плану називають привабливу ціну (175 грн на місяць), зручний спосіб оплати (одним платежем із телефонного рахунку за всі сервіси), значний обсяг наданих послуг. Аби почати використовувати пропозицію, можна замовити перехід на офіційному сайті, зателефонувати до контакт-центру оператора за номером 5433 чи особисто прийти в магазин lifecell.

Що треба знати про lifecell TV

Тариф "Лайфсет М" забезпечить клієнтів доступом до понад 120 телеканалів від популярних світових кіностудій, зокрема Discovery, Paramount, Setanta, Cine+ тощо. Українці зможуть переглядати контент в HD-якості на телевізорі чи п’яти різних пристроях, а колекція фільмів і серіалів від провідних виробників регулярно оновлюється.

Для використання послуги треба завантажити на смартфон застосунок lifecell TV  через Google Play, App Store, Smart TV або App Gallery. Наступний крок — зареєструватися за номером телефону та увійти за тимчасовим паролем в SMS.

Зауважимо, в разі несвоєчасної оплати пакету послуг на 4 тижні lifecell автоматично спише з рахунку вартість 1 дня користування сервісами — 20 грн. Тоді протягом 7 днів буде зберігатися доступ до домашнього Інтернету на швидкості 64 Кбіт/с та шести загальнонаціональних телеканалів (включно з lifecell TV). На восьмий день канали заблокують до моменту повної оплати тарифу.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone вирішив вкотре підняти вартість тарифних планів. Компанія встановить нові ціни для послуги "Рік без переплат". Наприклад, пакет Vodafone Light+ коштуватиме 2 035 грн, а Joice обійдеться абонентам у 2 860 грн.

Також ми писали, що в Україні побільшало випадків телефонного фішингу. Шахраї вигадують нові схеми обману з використанням засобів зв’язку. Тож громадянам необхідно знати, на які телефонні дзвінки краще не відповідати. Наприклад, треба звертати увагу на коди мобільних операторів.

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