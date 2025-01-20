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Тариф 3 в 1 от lifecell — что предложил мобильный оператор

20 января 2025 18:59
Елизавета Супивская - редактор
Комплексный тариф от lifecell – что можно получить за 175 грн в месяц
Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Мобильные операторы предлагают абонентам комплексные решения, которые сочетают услуги звонков, доступа в сеть Интернет, телевидения и даже скоростного безлимитного домашнего Интернета. Это позволяет подключить всего один тариф компании и экономить. lifecell наконец-то представил собственное решение для клиентов.

Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

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Что предлагает тариф "Лайфсет М"

В январе 2025 года lifecell презентовал украинцам новый тарифный план под названием "Лайфсет М", который оказался первым комплексным пакетом услуг от мобильного оператора. Клиенты могут подключить предложение и получить доступ к:

  • безлимитному домашнему Интернету со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON (если есть возможность активации для выбранного адреса);
  • 25 ГБ мобильного трафика в Украине и роуминге;
  • 1 300 мин. на разговоры с абонентами всех сетей по Украине;
  • безлимитным звонкам в сети lifecell после окончания предоставленного объема;
  • интерактивному телевидению lifecell TV.

Среди преимуществ тарифного плана называют привлекательную цену (175 грн в месяц), удобный способ оплаты (одним платежом с телефонного счета за все сервисы), значительный объем предоставляемых услуг. Чтобы начать использовать предложение, можно заказать переход на официальном сайте, позвонить в контакт-центр оператора по номеру 5433 или лично прийти в магазин lifecell.

Что нужно знать о lifecell TV

Тариф "Лайфсет М" обеспечит клиентов доступом к более 120 телеканалам от популярных мировых киностудий, в частности Discovery, Paramount, Setanta, Cine+ и др. Украинцы смогут просматривать контент в HD качестве на телевизоре или пяти различных устройствах, а коллекция фильмов и сериалов от ведущих производителей регулярно обновляется.

Для использования услуги надо скачать на смартфон приложение lifecell TV  через Google Play, App Store, Smart TV или App Gallery. Следующий шаг — зарегистрироваться за номером телефона и войти по временному паролю в SMS.

Отметим, в случае несвоевременной оплаты пакета услуг на 4 недели lifecell автоматически спишет со счета стоимость 1 дня пользования сервисами — 20 грн. Тогда в течение 7 дней будет сохраняться доступ к домашнему Интернету на скорости 64 Кбит/с и шести общенациональных телеканалов (включая lifecell TV). На восьмой день каналы заблокируют до момента полной оплаты тарифа.

Напомним, мобильный оператор Vodafone решил в очередной раз поднять стоимость тарифных планов. Компания установит новые цены для услуги "Год без переплат". Например, пакет Vodafone Light+ будет стоить 2 035 грн, а Joice обойдется абонентам в 2 860 грн.

Также мы писали, что в Украине увеличилось количество случаев телефонного фишинга. Мошенники придумывают новые схемы обмана с использованием средств связи. Поэтому гражданам необходимо знать, на какие телефонные звонки лучше не отвечать. Например, надо обращать внимание на коды мобильных операторов.

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