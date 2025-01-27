Тарифы Vodafone – что изменится в ценах с 30 января

Магазин Vodafone. Фото: Rau

Мобильный оператор Vodafone планирует поднять стоимость некоторых тарифных планов. Обновление состоится 30 января 2025 года, а разница в суммах составит от 40 до 70 грн. Наполнение пакетов услуг также изменят, но не всех.

Об этом говорится на страницах архивных тарифов Vodafone.

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В ближайшее время абонентам придется больше платить за услуги связи. Компания увеличит месячную оплату для таких тарифных планов:

Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн вместо 190 грн;

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — 250 грн вместо 200 грн;

Vodafone SuperNet Start — 260 грн вместо 200 грн;

Vodafone SuperNet Start 2019 — 260 грн вместо 195 грн;

Vodafone SuperNet Pro — 340 грн вместо 280 грн;

Vodafone SuperNet Unlim — 470 грн вместо 410 грн;

Joice — 260 грн вместо 200 грн;

Joice Start 2023 — 260 грн вместо 200 грн;

Joice Pro 2023 — 320 грн вместо 260 грн;

Joice Max 2023 — 390 грн вместо 330 грн;

Vodafone Light+ — 185 грн вместо 145 грн;

Turbo 2023 — 250 грн вместо 180 грн.

Кроме этого, некоторые тарифные планы хотят полностью закрыть. Например, SuperNet Pro 2019, SuperNet Turbo 2021 и SuperNet Pro 2019. Они прекратят функционирование с 18 марта 2025 года, а до 30 апреля мобильный оператор бесплатно переведет абонентов на другие пакеты услуг (более дорогие).

Изменится ли наполнение тарифов

Вместе с изменением стоимости Vodafone проведет обновление объемов услуг в рамках тарифов. В частности в SuperNet Start увеличится объем интернета — с 20 до 25 ГБ. Так же больше мобильного трафика получат пользователи Joice Max 2023 — 60 ГБ вместо 50 ГБ. Объем Интернета в тарифном плане SuperNet Unlim изменят с 80 до 100 ГБ.

Абоненты SuperNet Start 2019 смогут использовать 25 ГБ трафика вместо 18 ГБ, а количество минут для звонков по Украине увеличится со 120-ти до 200-т. Плюс объем гигабайт пересмотрят для таких пакетов услуг:

Light+ — с 10 до 14 ГБ;

Joice — с 18 до 25 ГБ;

Turbo 2023 — с 40 до 50 ГБ.

Причины для повышения тарифов разные, например, выросли расходы на поддержку и развитие сети. Поэтому компании нужно привлекать деньги для модернизации.

Напомним, детям также нужно выбирать выгодные тарифные планы, ведь они больше пользуются мобильным трафиком, чем минутами на звонки или другими услугами операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предоставляют абонентам подходящие варианты для подключения.

Также мы писали, что lifecell планирует повысить стоимость тарифных планов в феврале. Это необходимо для получения дополнительных средств, которые пойдут на модернизацию телекоммуникационной сети.