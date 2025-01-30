Новый тариф GigaCombo от Vodafone – чем заинтересует абонентов

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор Vodafone запустил новую линейку тарифов под названием GigaCombo. Это комплексные пакеты услуг "3-в-1", которые объединяют несколько сервисов, которые раньше подключались абонентам по отдельности. Теперь все ключевые опции доступны в одном тарифном плане, следовательно клиенты могут экономить на услугах.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

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Что предложил Vodafone

Благодаря линейке GigaCombo украинцы могут получить одновременно мобильную связь, фиксированный Интернет и телевидение. Эти услуги объединены в рамках единого тарифного предложения, что упрощает подключение и позволяет экономить. Больше не нужно заказывать активацию трех сервисов, ведь они предусмотрены в одном пакете.

"Этот тариф больше всего соответствует потребностям наших пользователей сегодня. Так, домашний интернет мы предоставляем по современной энергоэффективной технологии GPON, что гарантирует клиентам быструю и стабильную работу до 72 часов во время отключения света", — констатировал директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

По его словам, на пользование тарифным планом нужно тратить до 50% меньше средств, чем в случае оплаты каждой опции отдельно. Абонентам доступны ТВ-каналы, развлекательный контент, домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, связь с большим количеством минут, мобильный трафик и т.д.

Что входит в тарифы

Линейка состоит из четырех тарифов. Первый — GigaCombo — стоит 350 грн в месяц (акционная стоимость подключения 250 грн). В него входит:

домашний Интернет (действительно для всех пакетов услуг);

безлимитный мобильный Интернет (есть в каждом пакете услуг);

500 минут для звонков на другие сети;

50 минут за границу.

Пользователи тарифного плана GigaCombo+ получат 550 минут на разговоры с абонентами других сетей и 50 минут в роуминге. Плюс предоставляется гигабитный роутер на время подключения. Стоимость составляет 400 грн в месяц (300 грн по акции).

В рамках тарифа GigaCombo Pro (425 грн в месяц, 250 грн — акционное предложение) украинцы могут использовать такие объемы услуг:

1 000 минут для звонков на другие сети;

50 минут за границу;

Vodafone TV с тарифом Pro (доступ к более 270+ ТВ-каналам, библиотека из 6 000+ фильмов и сериалов).

Тарифный план GigaCombo Pro+ включает 1 050 минут на разговоры с абонентами других сетей и 50 минут в роуминге, а также Vodafone TV с доступом Pro. Гигабитный роутер входит в стоимость (475 грн в месяц, 300 грн по акции).

Плюс линейка позволяет бесплатно пользоваться услугой "Интернет для второго девайса". Это означает, что безлимитный мобильный трафик перейдет с основной карты на дополнительную SIM в планшете, модеме, ноутбуке или смартфоне.

Напомним, Vodafone изменил стоимость многих тарифных планов с 30 января 2025 года. Разница в стоимости будет составлять от 40 до 70 грн. Плюс некоторые пакеты услуг полностью закроют, а пользователей автоматически переведут на новые тарифы.

Также мы писали, что мобильные операторы подняли стоимость своих услуг в конце 2024 года — в начале 2025-го без веских причин. По мнению эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, компании переписали цены, потому что могли. Хотя насущной необходимости не было.