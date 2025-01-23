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Масштабні нововведення від lifecell у лютому — до чого готуватися

23 січня 2025 14:00
Єлизавета Супівська - редактор
Тарифи lifecell – які масштабні зміни чекають абонентів найближчим часом
Магазин lifecell. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Мобільний оператор lifecell запланував масштабні зміни в лютому. Абонентів чекає перейменування тарифних планів, підняття вартості послуг, перегляд умов користування сервісами, закриття великої кількості тарифів тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про всі нововведення, які чекають на абонентів lifecell найближчим часом.  

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Нові назви, вартість тарифів і закриття

З 1 лютого 2025 року мобільний оператор перейменує кілька тарифних планів на умовах передплати, а також збільшить ціну за користування пакетами послуг. Йдеться про зміну назви:

  • "Діджитал офіс 160" на "Діджитал офіс 180" (коштуватиме 180 грн замість 160 грн);
  • "Діджитал офіс 180" на "Діджитал офіс 200" (коштуватиме 200 грн замість 180 грн);
  • "Діджитал офіс 220" на "Діджитал офіс 250" (коштуватиме 250 грн замість 220 грн).

Абоненти можуть до 22 лютого включно безплатно змінити тарифний план, якщо не погоджуються з оновленою вартістю. Наповненість пакетів послуг залишиться аналогічною.

Також з 1 лютого для підключення закриють певну кількість тарифів. Водночас відбудеться перейменування та підняття вартості для абонентів, які вже користуються послугами. Обсяги хвилин на розмови, мобільного трафіку та повідомлень SMS переглянуть. Українцям варто приготуватися до зміни назви:

  • "Партнер 160" післяоплата на "Бізнес стартап" післяоплата (180 грн замість 160 грн);
  • "Партнер 200" післяоплата на "Бізнес Команда" післяоплата (280 грн замість 200 грн);
  • "Партнер 250" / "Партнер 250" післяоплата на "Бізнес Команда" / "Бізнес Команда" післяоплата (280 грн замість 250 грн);
  • "Партнер 300" / "Партнер 300" післяоплата на "Бізнес Імпульс" / "Бізнес Імпульс" післяоплата (350 грн замість 300 грн);
  • "Бізнес Оптимальний" / "Бізнес Оптимальний" післяоплата на "Бізнес Актив" / "Бізнес Актив" післяоплата (550 грн замість 500 грн);
  • "Бізнес Про" / "Бізнес Про" післяоплата на "Бізнес Прогрес" / "Бізнес Прогрес" післяоплата (900 грн замість 700 грн);
  • "Бізнес Стандарт" / "Бізнес Стандарт" післяоплата на "Бізнес стартап" / "Бізнес стартап" післяоплата;
  • "Бізнес Стандарт+" / "Бізнес Стандарт +" післяоплата на "Бізнес Актив" / "Бізнес Актив" післяоплата (550 грн замість 400 грн);
  • "Бізнес Старт" / "Бізнес Старт" післяоплата на "Бізнес стартап" / "Бізнес стартап" післяоплата (180 грн замість 160 грн);
  • "Підприємець" / "Підприємець" післяоплата на "Бізнес Команда" / "Бізнес Команда" післяоплата (280 грн замість 200 грн).

Плюс із 5 лютого lifecell закриє для нових підключень деякі корпоративні тарифні плани, а саме: "Телеметрія 30", "Телеметрія 30 післяоплата", "Телеметрія 40", "Телеметрія 40 післяоплата", "Телеметрія 50", "Телеметрія 50 післяоплата", "Телеметрія 70", "Телеметрія 70 післяоплата", "4G IoT 110" та "4G IoT 110 післяоплата".

Поточні абоненти зможуть надалі користуватися цими пакетами послуг, для них нічого не зміниться. Тоді як іншим тарифам не пощастило: їх повністю закриють у період з 17 лютого по 20 березня, а клієнтів автоматично переведуть на умови актуальних пакетів послуг. Починаючи з 10 лютого, українці почнуть отримувати повідомлення про зміни в обслуговуванні.

Масштабні нововведення від lifecell у лютому — до чого готуватися - фото 1
Тарифи lifecell, які закриють в лютому-березні 2025. Фото: скриншот

Ще одне нововведення стосується умов надання обсягів хвилин, мобільного трафіку та SMS на 1 день. В деяких тарифних планах lifecell з 5 лютого одноденний пакет послуг включатиме:

  • 500 МБ і 50 хв на всі номери по Україні (25 грн);
  • 100 МБ і 10 хв на всі номери по Україні (10 грн).

Після використання хвилин у будь-якому денному пакеті послуг абоненти зможуть користуватися безлімітними дзвінками на номери lifecell. Для відключення сервісу потрібно набрати *103#.

Масштабні нововведення від lifecell у лютому — до чого готуватися - фото 2
Тарифи lifecell зі змінами в обслуговуванні. Фото: скриншот

З 5 лютого мобільний оператор перегляне ціни та/або зміст пакетів послуг на 4 тижні в таких тарифах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022". Їх закриють для нових підключень.

З 19 лютого компанія збільшить вартість тарифних планів "Ґаджет" з пакетами послуг "Смарт", "Планшет", "Роутер" і "Безпека".

Українців запевнили, що у випадку непогодження з новими умовами обслуговування існує можливість припинити дію договору в односторонньому порядку протягом 7 календарних днів після отримання сповіщення про потенційні зміни.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, народні депутати можуть надати мобільним операторам — Київстару, Vodafone та lifecell — статус об’єктів критичної інфраструктури. З’явився законопроєкт, яким пропонується визначити одразу найвищу категорію критичності для постачальників мобільних послуг.

Також ми писали, що lifecell планує значно скоротити кількість тарифних планів у фіксованому та мобільному звʼязку. Це необхідно для покращення якості обслуговування клієнтів, бо чимало українців користуються застарілими тарифами з безліччю додаткових опцій.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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