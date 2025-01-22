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lifecell скоротить кількість тарифів — до чого готуватися

22 січня 2025 13:46
Єлизавета Супівська - редактор
lifecell зменшить кількість тарифів — скільки залишиться у 2025 році
Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Для абонентів lifecell зменшать кількість тарифних планів у першому кварталі 2025 року на додачу до збільшення вартості послуг. Це допоможе покращити якість обслуговування клієнтів, які нині користуються застарілими тарифами.

Про це повідомив CEO об'єднаних компаній DVL Михайло Шелемба в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Скільки тарифів залишиться

Нововведення торкнуться мобільного оператора lifecell та провайдера "Датагруп-Volia". За твердженням CEO, у фіксованому звʼязку залишиться близько 150 пакетів послуг із 3 000. Серед тарифів мобільного зв’язку будуть активними лише 30 пакетів з понад 1 000.

Йдеться про історичну накопичену кількість тарифних планів за всі роки функціонування операторів. Нині багатьма застарілими сервісами користуються десятки чи сотні абонентів максимум, тому жодної користі від них немає. Натомість переведення на сучасні пакети послуг дозволить компанії покращити якість обслуговування.

"Якщо клієнт нам дзвонить, то наша задача не тільки зробити так, щоб колцентр ефективно працював, а зʼясувати першопричини й усунути їх. Одна з них — це незрозумілі тарифи з багатьма додатковими опціями. Чим складніше наповнення, тим більше у людей виникає питань: а яка буде ціна, а чому тут знялися кошти", — сказав Шелемба.

Подорожчання тарифів у лютому

Михайло Шелемба також повідомив в інтерв’ю, що абонентам lifecell доведеться більше платити за користування сервісами. В лютому планують підвищити вартість тарифів, оскільки майже вдвічі виросла ціна на електроенергію. Мобільному оператору доводиться шукати додаткові кошти для модернізації телекомунікаційної мережі.

"Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", — розповів CEO DVL.

Варто уточнити, що зміни не зачеплять клієнтів, які перенесли номер у мережу lifecell протягом грудня-січня. Бо українці отримали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року. Тож їм не варто хвилюватися за потенційне дорожчання послуг.

Нагадаємо, Київстар, Vodafone та lifecell можуть визнати об’єктами критичної інфраструктури. Парламентарі можуть надати новий статус постачальникам послуг мобільного зв’язку, оскільки досвід показав, що проблеми в мережі здатні залишити мільйони українців без доступу до сервісів.

Також ми писали, що пенсіонерам не потрібна велика кількість мобільних послуг. Їм достатньо хвилин для розмов по Україні та доступу в Інтернет. Плюс варто зважати на вартість тарифу, адже люди похилого віку не можуть оплачувати дорогі пропозиції. lifecell пропонує пакет "Потужний" всього за 165 грн на місяць.

lifecell зв'язок ціни мобільний інтернет мобільні оператори

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13:46 lifecell скоротить кількість тарифів — до чого готуватися

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