Найвигідніший тариф для пенсіонерів — який мобільний оператор пропонує за 100 грн

Люди похилого віку зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

У наш час навіть дідусям і бабусям потрібно мати телефон, щоб підтримувати зв'язок зі своїми близькими. Мобільні оператори пропонують різні тарифи, які чудово підходять для пенсіонерів за умовами, а найвигіднішим з них є тариф "Потужний" від lifecell.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ціни та умови підключення цього тарифу.

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Скільки коштує тарифний план "Потужний"

Для тих, хто перенесе номер до lifecell, тариф обійдеться лише у 100 грн на 4 тижні. Ціна для ідентифікованих або персоніфікованих абонентів становить 150 грн, а стандартна вартість тарифу — 165 грн.

Тарифний план "Потужний" від lifecell. Фото: скриншот

Щоб скористатися найвигіднішою пропозицією, необхідно перенести номер до lifecell. Для цього достатньо подати заявку онлайн або відвідати магазин оператора. Після отримання SIM-карти її потрібно активувати та дочекатися SMS про успішне перенесення номера.

Далі достатньо набрати *787#, щоб активувати тариф. Важливо зазначити, що спеціальна ціна у 100 грн діє виключно для нових абонентів, які перенесли свій номер.

З іншого тарифу перехід за 150 грн можливий через додаток "Мій lifecell", особистий кабінет на сайті оператора або шляхом введення команди *141#. Користувачі контрактних тарифів можуть здійснити зміну через відповідний розділ в особистому кабінеті або за допомогою консультантів у магазинах lifecell.

Що отримує користувач у межах тарифу

Тариф включає 800 хвилин на дзвінки всередині України, у тому числі на номери lifecell. Інтернет надається безлімітно за умовами акції "Потужний безліміт", але для своєчасної оплати абоненти додатково отримують 20 ГБ високошвидкісного інтернету.

Також у межах тарифу доступна безплатна роздача інтернету через пристрої, знижка 10% для студентів за програмою lifecell Campus і можливість заощадити до 15% завдяки послузі "Тарифна підписка".

Варто зазначити, що за перехід з дорожчих тарифів стягується плата у розмірі 75 грн. Водночас перехід з дешевшого або рівного за вартістю тарифу є безплатним. Якщо на рахунку є заборгованість, зміна тарифного плану буде недоступною до повного її погашення.

Нагадаємо, майже всі батьки прагнуть забезпечити свою дитину сучасним смартфоном. Разом із цим необхідно подбати про підключення вигідного тарифного плану від мобільного оператора.

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