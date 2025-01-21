Самый выгодный тариф для пенсионеров — какой мобильный оператор предлагает за 100 грн

Пожилые люди со смартфоном в руках. Фото: Freepik

В наше время даже дедушкам и бабушкам нужно иметь телефон, чтобы поддерживать связь со своими близкими. Мобильные операторы предлагают различные тарифы, которые прекрасно подходят для пенсионеров по условиям, а самым выгодным из них является тариф "Потужний" от lifecell.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ценах и условиях подключения этого тарифа.

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Сколько стоит тарифный план "Потужний"

Для тех, кто перенесет номер в lifecell, тариф обойдется всего в 100 грн на 4 недели. Цена для идентифицированных или персонифицированных абонентов составляет 150 грн, а стандартная стоимость тарифа — 165 грн.

Тарифный план "Потужний" от lifecell. Фото: скриншот

Чтобы воспользоваться самым выгодным предложением, необходимо перенести номер в lifecell. Для этого достаточно подать заявку онлайн или посетить магазин оператора. После получения SIM-карты ее нужно активировать и дождаться SMS об успешном переносе номера.

Далее достаточно набрать *787#, чтобы активировать тариф. Важно отметить, что специальная цена в 100 грн действует исключительно для новых абонентов, которые перенесли свой номер.

С другого тарифа переход за 150 грн возможен через приложение "Мой lifecell", личный кабинет на сайте оператора или путем ввода команды *141#. Пользователи контрактных тарифов могут осуществить смену через соответствующий раздел в личном кабинете или с помощью консультантов в магазинах lifecell.

Что получает пользователь в рамках тарифа

Тариф включает 800 минут на звонки внутри Украины, в том числе на номера lifecell. Интернет предоставляется безлимитно по условиям акции "Мощный безлимит", но для своевременной оплаты абоненты дополнительно получают 20 ГБ высокоскоростного интернета.

Также в рамках тарифа доступна бесплатная раздача интернета через устройства, скидка 10% для студентов по программе lifecell Campus и возможность сэкономить до 15% благодаря услуге "Тарифная подписка".

Стоит отметить, что за переход с более дорогих тарифов взимается плата в размере 75 грн. В то же время переход с более дешевого или равного по стоимости тарифа является бесплатным. Если на счету есть задолженность, смена тарифного плана будет недоступна до полного ее погашения.

Напомним, почти все родители стремятся обеспечить своего ребенка современным смартфоном. Вместе с этим необходимо позаботиться о подключении выгодного тарифного плана от мобильного оператора.

Также мы писали, что многим пользователям важно уметь распознавать мошеннические звонки. Существуют некоторые признаки, которые помогут понять, стоит ли отвечать на входящий вызов.