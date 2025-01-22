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lifecell сократит количество тарифов — к чему готовиться клиентам

22 января 2025 13:46
Елизавета Супивская - редактор
lifecell уменьшит количество тарифов – сколько останется в 2025 году
Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Для абонентов lifecell уменьшат количество тарифных планов в первом квартале 2025 года в дополнение к увеличению стоимости услуг. Это поможет улучшить качество обслуживания клиентов, которые сейчас пользуются устаревшими тарифами.

Об этом сообщил CEO объединенных компаний DVL Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

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Новововведения коснутся мобильного оператора lifecell и провайдера "Датагруп-Volia". По утверждению CEO, в фиксированной связи останется около 150 пакетов услуг из 3 000. Среди тарифов мобильной связи будут активными лишь 30 пакетов из более 1 000.

Речь идет об историческом накопленном количестве тарифных планов за все годы функционирования операторов. Сейчас многими устаревшими сервисами пользуются десятки или сотни абонентов максимум, поэтому никакой пользы от них нет. Зато перевод на современные пакеты услуг позволит компании улучшить качество обслуживания.

"Если клиент нам звонит, то наша задача не только сделать так, чтобы коллцентр эффективно работал, а выяснить первопричины и устранить их. Одна из них — это непонятные тарифы со многими дополнительными опциями. Чем сложнее наполнение, тем больше у людей возникает вопросов: а какая будет цена, а почему здесь снялись деньги", — сказал Шелемба.

Подорожание тарифов в феврале

Михаил Шелемба также сообщил в интервью, что абонентам lifecell придется больше платить за пользование сервисами. В феврале планируют повысить стоимость тарифов, поскольку почти вдвое выросла цена на электроэнергию. Мобильному оператору приходится искать дополнительные средства для модернизации телекоммуникационной сети.

"Благодаря оптимизации расходов, мы это сделаем вполовину меньше от того, чего требуют экономические условия. Последний раз для имеющихся абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а лишь для 15% базы", — рассказал CEO DVL.

Стоит уточнить, что изменения не затронут клиентов, которые перенесли номер в сеть lifecell в течение декабря-января. Потому что украинцы получили возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года. Поэтому им не стоит волноваться за потенциальное подорожание услуг.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell могут признать объектами критической инфраструктуры. Парламентарии могут предоставить новый статус поставщикам услуг мобильной связи, поскольку опыт показал, что проблемы в сети способны оставить миллионы украинцев без доступа к сервисам.

Также мы писали, что пенсионерам не нужно большое количество мобильных услуг. Им достаточно минут для разговоров по Украине и доступа в Интернет. Плюс важно учитывать стоимость тарифа, ведь пожилые люди не могут оплачивать дорогие предложения. lifecell предлагает пакет "Потужний" всего за 165 грн в месяц.

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