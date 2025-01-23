Тарифы lifecell – какие масштабные изменения ждут абонентов в ближайшее время

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Мобильный оператор lifecell запланировал масштабные изменения в феврале. Абонентов ждет переименование тарифных планов, поднятие стоимости услуг, пересмотр условий пользования сервисами, закрытие большого количества тарифов и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о всех нововведениях, которые ждут абонентов lifecell в ближайшее время.

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Новые названия, стоимость тарифов и закрытия

С 1 февраля 2025 года мобильный оператор переименует несколько тарифных планов на условиях подписки, а также увеличит цену за пользование пакетами услуг. Речь идет об изменении названия:

"Диджитал офис 160" на "Диджитал офис 180" (будет стоить 180 грн вместо 160 грн);

"Диджитал офис 180" на "Диджитал офис 200" (будет стоить 200 грн вместо 180 грн);

"Диджитал офис 220" на "Диджитал офис 250" (будет стоить 250 грн вместо 220 грн).

Абоненты могут до 22 февраля включительно бесплатно изменить тарифный план, если не согласны с обновленной стоимостью. Наполненность пакетов услуг останется аналогичной.

Также с 1 февраля для подключения закроют определенное количество тарифов. В то же время, произойдет переименование и поднятие стоимости для абонентов, которые уже пользуются услугами. Объемы минут на разговоры, мобильного трафика и сообщений SMS пересмотрят. Украинцам стоит приготовиться к изменению названия:

"Партнер 160" послеоплата на "Бизнес стартап" послеоплата (180 грн вместо 160 грн);

"Партнер 200" послеоплата на "Бизнес Команда" послеоплата (280 грн вместо 200 грн);

"Партнер 250" / "Партнер 250" послеоплата на "Бизнес Команда" / "Бизнес Команда" послеоплата (280 грн вместо 250 грн);

"Партнер 300" / "Партнер 300" послеоплата на "Бизнес Импульс" / "Бизнес Импульс" послеоплата (350 грн вместо 300 грн);

"Бизнес Оптимальный" / "Бизнес Оптимальный" послеоплата на "Бизнес Актив" / "Бизнес Актив" послеоплата (550 грн вместо 500 грн);

"Бизнес Про" / "Бизнес Про" послеоплата на "Бизнес Прогресс" / "Бизнес Прогресс" послеоплата (900 грн вместо 700 грн);

"Бизнес Стандарт" / "Бизнес Стандарт" послеоплата на "Бизнес стартап" / "Бизнес стартап" послеоплата;

"Бизнес Стандарт+" / "Бизнес Стандарт +" послеоплата на "Бизнес Актив" / "Бизнес Актив" послеоплата (550 грн вместо 400 грн);

"Бизнес Старт" / "Бизнес Старт" послеоплата на "Бизнес стартап" / "Бизнес стартап" послеоплата (180 грн вместо 160 грн);

"Предприниматель" / "Предприниматель" послеоплата на "Бизнес Команда" / "Бизнес Команда" послеоплата (280 грн вместо 200 грн).

Плюс с 5 февраля lifecell закроет для новых подключений некоторые корпоративные тарифные планы, а именно: "Телеметрия 30", "Телеметрия 30 послеоплата", "Телеметрия 40", "Телеметрия 40 послеоплата", "Телеметрия 50", "Телеметрия 50 послеоплата", "Телеметрия 70", "Телеметрия 70 послеоплата", "4G IoT 110" и "4G IoT 110 послеоплата".

Текущие абоненты смогут в дальнейшем пользоваться этими пакетами услуг, для них ничего не изменится. Тогда как другим тарифам не повезло: их полностью закроют в период с 17 февраля по 20 марта, а клиентов автоматически переведут на условия актуальных пакетов услуг. Начиная с 10 февраля, украинцы начнут получать уведомления об изменениях в обслуживании.

Тарифы lifecell, которые закроют в феврале-марте 2025 года. Фото: скриншот

Еще одно нововведение касается условий предоставления объемов минут, мобильного трафика и SMS на 1 день. В некоторых тарифных планах lifecell с 5 февраля однодневный пакет услуг будет включать:

500 МБ и 50 мин. на все номера по Украине (25 грн);

100 МБ и 10 мин. на все номера по Украине (10 грн).

После использования минут в любом дневном пакете услуг абоненты смогут пользоваться безлимитными звонками на номера lifecell. Для отключения сервиса нужно набрать *103#.

Тарифы lifecell с изменениями в обслуживании. Фото: скриншот

С 5 февраля мобильный оператор пересмотрит цены и/или содержание пакетов услуг на 4 недели в таких тарифах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Потужний", "Звонкий БЕЗМЕЖ", "Свободный Лайф. Регион", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022". Их закроют для новых подключений.

С 19 февраля компания увеличит стоимость тарифных планов "Гаджет" с пакетами услуг "Смарт", "Планшет", "Роутер" и "Безопасность".

Украинцев заверили, что в случае несогласия с новыми условиями обслуживания существует возможность прекратить действие договора в одностороннем порядке в течение 7 календарных дней после получения оповещения о потенциальных изменениях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, народные депутаты могут предоставить мобильным операторам — Киевстару, Vodafone и lifecell — статус объектов критической инфраструктуры. Появился законопроект, которым предлагается определить сразу наивысшую категорию критичности для поставщиков мобильных услуг.

Также мы писали, что lifecell планирует значительно сократить количество тарифных планов в фиксированной и мобильной связи. Это необходимо для улучшения качества обслуживания клиентов, ведь многие украинцы пользуются устаревшими тарифами с множеством дополнительных опций.