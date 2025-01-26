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Вибір мобільного тарифу — який оператор пропонує найвигідніший

26 січня 2025 12:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Київстар, Vodafone чи lifecell — хто пропонує вигідний тариф лише за 100 грн
Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Зараз кожному українцю дуже важливо залишатися на постійному зв'язку зі своїми рідними. Мобільні оператори намагаються задовольнити потреби абонентів, пропонуючи різноманітні тарифні плани. Не кожному потрібні умови, в яких пропонуються великі обсяги мобільного трафіку або дзвінки у роумінгу, тому частіше перевага надається недорогим пропозиціям.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдоступніший тариф серед усіх мобільних операторів.

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Досліджуючи пропозиції від українських мобільних операторів, найдоступнішим серед усіх виявився тариф "Потужний" від lifecell.

Яка вартість тарифу

Абонентам пропонується три варіанти переходу на тарифний план "Потужний":

  • для тих, хто переносить номер до lifecell — 100 грн на 4 тижні;
  • для тих, хто ідентифікувався або є персоніфікованим абонентом — 150 грн на 4 тижні;
  • стандартна вартість тарифу — 165 грн.
Самый доступный тарифный план "Потужний" от lifecell
Найдоступніший тарифний план "Потужний" від lifecell. Фото: скриншот

Найвигіднішою пропозицією, звісно, є перенесення номера до lifecell. Щоб це зробити, необхідно подати заявку онлайн або відвідати фізичний магазин оператора. Коли нову SIM-карту буде отримано, її необхідно буде активувати та дочекатися перенесення номера, про що повідомить відповідне SMS-повідомлення.

Для завершення активації тарифу необхідно буде набрати *787#. 

Якщо ви вже є абонентом оператора lifecell, то можна перейти з іншого тарифу. Зробити це можна:

  • в мобільному додатку "Мій lifecell";
  • в особистому кабінеті на сайті;
  • шляхом введення *141#.

Якщо користуєтеся контрактним тарифом, можна здійснити перехід через відповідний розділ в особистому кабінеті на сайті або звернутися за допомогою до консультантів у фізичних магазинах lifecell.

Варто зауважити, що перехід з дорожчих тарифів платний — 75 грн. Якщо переходити з дешевшого або рівного за вартістю тарифного плану, то плата не стягуватиметься. Також, якщо на рахунку є заборгованість, до повного погашення неможливо буде здійснити перехід.

Що пропонує абонентам тарифний план "Потужний"

Тарифний план передбачає вигідні умови, враховуючи його вартість передплати. Користувачам доступно:

  • 800 хвилин на дзвінки по Україні, включаючи номери lifecell;
  • безлімітний інтернет + 20 Гб за умовами акції "Потужний безліміт";
  • безплатна роздача інтернету через пристрої;
  • 10% знижки для студентів за програмою lifecell Campus;
  • можливість заощадити 15% завдяки послузі "Тарифна підписка".

Нагадаємо, у лютому плануються масштабні зміни у наданні послуг мобільним оператором lifecell. Зокрема, очікується підняття вартості послуг та закриття великої кількості тарифів.

Також ми писали, що мобільний оператор lifecell планує переглянути вартість передплати за мобільними тарифами. Зміни очікуються у лютому 2025 року.

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13:10 Четверта бійка за тиждень — на Київщині підлітки побили хлопця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:58 Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині — коментар 110-ї ОМБр

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