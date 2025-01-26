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Выбор мобильного плана — какой оператор предлагает самый выгодный

26 января 2025 12:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Киевстар, Vodafone или lifecell — кто предлагает выгодный тариф всего за 100 грн
Девушка разговаривает по телефону. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Сейчас каждому украинцу очень важно оставаться на постоянной связи со своими родными. Мобильные операторы стараются удовлетворить потребности абонентов, предлагая разнообразные тарифные планы. Не каждому нужны условия, в которых предлагаются большие объемы мобильного трафика или звонки в роуминге, поэтому чаще предпочтение отдается недорогим предложениям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самом доступном тарифе среди всех мобильных операторов.

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Исследовав предложения от украинских мобильных операторов, самым доступным среди всех оказался тариф "Потужний" от lifecell.

Какая стоимость тарифа

Абонентам предлагается три варианта перехода на тарифный план "Потужний":

  • для тех, кто переносит номер в lifecell — 100 грн на 4 недели;
  • для тех, кто идентифицировался или является персонифицированным абонентом — 150 грн на 4 недели;
  • стандартная стоимость тарифа — 165 грн.
Самый доступный тарифный план "Мощный" от lifecell
Самый доступный тарифный план "Потужний" от lifecell. Фото: скриншот

Самым выгодным предложением, конечно, является перенос номера в lifecell. Чтобы это сделать, необходимо подать заявку онлайн или посетить физический магазин оператора. Когда новая SIM-карта будет получена, ее необходимо будет активировать и дождаться переноса номера, о чем уведомит соответствующее SMS-сообщение.

Для завершения активации тарифа необходимо будет набрать *787#.

Если вы уже являетесь абонентом оператора lifecell, то можно перейти с другого тарифа. Сделать это можно:

  • в мобильном приложении "Мой lifecell";
  • в личном кабинете на сайте;
  • путем ввода *141#.

Если пользуетесь контрактным тарифом, можно осуществить переход через соответствующий раздел в личном кабинете на сайте или обратиться за помощью к консультантам в физических магазинах lifecell.

Стоит отметить, что переход с более дорогих тарифов платный — 75 грн. Если переходить с более дешевого или равного по стоимости тарифного плана, то плата взиматься не будет. Также, если на счету есть задолженность, до полного погашения невозможно будет осуществить переход.

Что предлагает абонентам тарифный план "Потужний"

Тарифный план предусматривает выгодные условия, учитывая его стоимость подписки. Пользователям доступно:

  • 800 минут на звонки по Украине, включая номера lifecell;
  • безлимитный интернет + 20 Гб по условиям акции "Потужний безліміт";
  • бесплатная раздача интернета через устройства;
  • 10% скидки для студентов по программе lifecell Campus;
  • возможность сэкономить 15% благодаря услуге "Тарифная подписка".

Напомним, в феврале планируются масштабные изменения в предоставлении услуг мобильным оператором lifecell. В частности, ожидается поднятие стоимости услуг и закрытие большого количества тарифов.

Также мы писали, что мобильный оператор lifecell планирует пересмотреть стоимость предоплаты по мобильным тарифам. Изменения ожидаются в феврале 2025 года.

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