Киевстар, Vodafone и lifecell — обеспечат ли связь в течение 10 часов без света

Вышка мобильной связи. Фото: Unsplash

С 1 февраля мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell должны были обеспечить стабильную работу сети в течение 10 часов без электроснабжения. Это требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Однако, несмотря на значительные инвестиции в энергонезависимость, полностью выполнить его не удалось.

О том, почему не удалось выполнить требования НЦУ и как смогли подготовиться мобильные операторы к блэкаутам, пишет Forbes Украина.

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Почему операторам не удалось выполнить требования

Ни один оператор не обеспечил стопроцентное соответствие требованию, что объясняется его сложностью, отмечает собеседник Forbes Ukraine одного из операторов. Это также подтвердил чиновник, знакомый с соответствующими данными компаний.

Согласно распоряжению НЦУ от июля 2024 года, мобильные операторы должны оснастить все базовые станции резервными источниками питания. Однако полная автономная работа на 10 часов остается проблемой.

"Батареи есть на большинстве базовых станций, но обеспечить их работу в течение такого длительного времени невозможно", — заявил один из топ-менеджеров мобильного оператора на условиях анонимности.

Другой представитель рынка отметил, что операторы ведут переговоры с государством о возможных компромиссах во время блэкаутов.

С начала полномасштабного вторжения "Киевстар" инвестировал в повышение энергонезависимости более 2,3 млрд грн, Vodafone — 2 млрд грн, lifecell — 1,5 млрд грн. При этом точных цифр за последние полгода, когда вступило в силу требование НЦУ, компании не предоставили.

Как подготовились операторы

Хотя выполнить требования не удалось, все же операторы не остались без действий:

Vodafone Украина обеспечил резервным питанием 65% базовых станций. Время их автономной работы колеблется от 4 до 72 часов.

Киевстар не раскрывает долю базовых станций с резервным питанием, но сообщает, что установил более 197 000 аккумуляторов. В компании отмечают, что с начала войны более чем в три раза повысили устойчивость сети.

Lifecell заявляет, что вся сеть имеет автономные источники питания, но их работа зависит от состояния аккумуляторов и нагрузки — в среднем от 4 до 8 часов.

Возможен ли компромисс

Представители операторов надеются найти общее решение с НЦУ, поскольку требование 10 часов автономной работы для многих базовых станций выглядит слишком высоким.

"Во втором квартале мы существенно улучшим ситуацию, ведь ожидаем поставки новых аккумуляторов", — говорит топ-менеджер одного из операторов.

В то же время конкуренция влияет на нагрузку — когда у одного из операторов разряжаются батареи, его пользователи автоматически переключаются на соседние станции, уменьшая время их автономной работы.

Сейчас НЦУ продолжает проверять операторов. Например, "Киевстар" получил проверки в Запорожской, Николаевской, Киевской областях и Киеве. В компании уверяют, что все замечания прорабатываются.

Регулятор предоставляет 60 дней на устранение проблем в регионах, где выявлены нарушения. Новые батареи направляются в первую очередь в такие зоны.

Однако операторы опасаются, что за невыполнение требований могут получить штрафы.

"Это демотивирующая история — ты вкладываешь деньги в поддержку сети, а государство все равно может оштрафовать", — отмечает один из собеседников.

Переговоры с НЦУ продолжаются. Глава Госспецсвязи Александр Потий и СЕО Vodafone Украина Ольга Устинова в декабре 2024 года заявляли, что операторы ведут консультации с НЦУ, НКЭК и Минцифры.

"Мы не просим снизить требования до минимума, но нужно учитывать реалии на земле", — резюмирует один из топ-менеджеров мобильного оператора.

Основная цель — найти баланс между требованиями регулятора и реальными техническими возможностями.

Напомним, в феврале от мобильного оператора lifecell ожидаются масштабные изменения. Большинство тарифных планов получат новые названия, стоимость и обновленные условия пользования.

Также мы писали, что мобильный оператор Vodafone запустил новую линейку тарифов GigaCombo. Они объединяют сразу несколько сервисов, поэтому теперь абонентам доступны все основные услуги в рамках одного тарифного плана.