Тариф для кнопочных телефонов – что выбрать в Киевстаре, Vodafone и lifecell

Кнопочные телефоны. Фото: Pexels

Многие украинцы до сих пор пользуются обычными кнопочными телефонами вместо современных смартфонов. Поэтому возникает вопрос, существуют ли отдельные мобильные тарифы для таких устройств и какие пакеты услуг лучше всего подойдут для абонентов Киевстара, Vodafone и lifecell.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф выбрать для кнопочного телефона в 2025 году.

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Почему нет тарифов для кнопочных телефонов

Мобильные операторы не делят пакеты услуг в зависимости от типа устройства. Во-первых, в этом нет смысла, ведь все тарифы унифицированы, независимо от модели телефона. Во-вторых, экономически невыгодно разрабатывать специальные предложения, поскольку количество пользователей кнопочных гаджетов планомерно уменьшается.

Абоненты Киевстара, Vodafone и lifecell могут выбрать подходящий тарифный план из доступных линеек, акцентируя внимание на нужных сервисах. Очевидно, что клиентам понадобится больше минут на разговоры по Украине и за рубежом плюс SMS. Однако Интернет-трафик можно минимизировать, экономя на объемах услуг.

Тарифы мобильных операторов

Киевстар предлагает бюджетный тариф под названием "LOVE UA Комфорт" за 140 грн в месяц. Его могут подключить только пожилые люди (от 60 лет) и лица с инвалидностью. Собственно, как раз пенсионеры чаще всего пользуются кнопочными телефонами. За такие деньги украинцы получат:

6 ГБ трафика;

безлим на разговоры в сети Киевстар;

60 минут на звонки по Украине;

50 SMS;

одну Суперсилу без доплат.

Благодаря Суперсиле абоненты могут бесплатно подключить дополнительные сервисы, среди которых самыми нужными для владельцев кнопочных устройств являются безлим на разговоры по Украине, безграничное количество сообщений и 100 минут на звонки в роуминге.

Абонентам Vodafone подойдет тариф Red Start за 190 грн в месяц (150 грн для новых клиентов в течение первых шести месяцев пользования). Он включает 20 ГБ мобильного трафика, безлим в сети Vodafone, 200 минут на разговоры по Украине и 200 SMS.

lifecell в феврале 2025 года архивировал большинство тарифных планов, оставив для подключения всего несколько пакетов услуг. Из них можно выбрать тариф "Макси" за 300 грн в месяц (250 грн — при условии персонификации номера, 190 грн — при переносе номера в сеть lifecell).

За такие деньги доступно 40 ГБ трафика (20 ГБ, если не вовремя оплатить пакет), 1500 минут на все номера по Украине (750 минут за просрочку платежа), безлим в сети lifecell.

Напомним, мобильные операторы предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Самые дешевые пакеты услуг не могут похвастаться значительным наполнением, но доступных объемов трафика и минут на разговоры хватает для ежедневного использования.

Также мы писали, что иногда скорость мобильного Интернета не удовлетворяет потребности абонентов. Но клиенты украинских операторов могут самостоятельно усилить сигнал. Обычно проблемы вызывает слабое покрытие сети, технические ограничения смартфона и большое количество фоновых приложений.