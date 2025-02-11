Найвигідніший мобільний тариф для українців у лютому 2025 – що під'єднати

Від Київстару, Vodafone чи lifecell — який тариф найвигідніший
Обираючи мобільний тарифний план, важливо звертати увагу на співвідношення ціни до наповнення. Бо не завжди дорогі пакети послуг є найвигіднішими тарифами. Інколи краще недоплатити, отримавши достатню кількість сервісів, ніж переплатити за опції, якими не плануєте користуватися.
Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф найвигідніший — від Київстару, Vodafone чи lifecell.
Вигідний тариф для абонентів
Ми порівняли вартість усіх пакетів у різних мобільних операторів, зіставивши з обсягами доступних послуг. І з’ясували, що найкращим співвідношенням ціни до наповнення може похвалитися тарифний план від Київстару під назвою "LOVE UA Світло Контракт".
Він коштує лише 250 грн на місяць і не має обмежень у категоріях абонентів (тільки люди похилого віку, особи з інвалідністю чи клієнти, які перенесли номер у мережу Київстару). За свої гроші користувачі отримають такі обсяги послуг:
- 20 ГБ трафіку;
- 6,1 ГБ мобільного Інтернету в роумінгу;
- безлім на дзвінки у мережі Київстар;
- 150 хвилин на розмови з абонентами інших операторів і за кордоном (Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Швеція);
- 100 SMS по Україні;
- дві Суперсили на вибір.
Також у тарифі передбачена послуга "Київстар ТБ Легкий", яка надає доступ до 200+ каналів, базової колекції фільмів, серіалів і шоу від 1+1 Video. Плюс оператор не знімає мегабайти при використанні деяких мобільних застосунків.
Які Суперсили можна обрати
Київстар дозволяє підключити одну чи кілька Суперсил (залежить від тарифного плану) повністю безплатно. В межах "LOVE UA Світло Контракт" надається дві Суперсили на вибір. Абоненти мають змогу користуватися безлімітним Інтернет-доступом (80 ГБ без обмеження швидкості), необмеженою кількістю хвилин на розмови по Україні чи SMS на всі номери.
Також у список входить:
- Київстар ТБ (майже 400 каналів, 18 000+ фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу);
- Відео на ходу (відсутність тарифікації для додатків YouTube, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);
- 300 хвилин на інші мережі та в роумінгу;
- 5 ГБ за кордоном;
- SIM для планшета;
- SIM для другого телефона;
- Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації для застосунків Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).
Як видно, за 250 грн на місяць абоненти можуть використовувати велику кількість послуг. Натомість в інших мобільних операторів за такі гроші доступно менше сервісів, що робить "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару найвигіднішим тарифним планом.
Нагадаємо, мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують клієнтам тарифні плани на різний гаманець. Вистачає і дорогих пакетів послуг, наповнення яких варіюється.
Також ми писали, що абоненти Vodafone можуть підключити найдорожчий тарифний план під назвою ULTRA VIP. Він коштує 1 500 грн на місяць і пропонує клієнтам велику кількість послуг. Проте за такі гроші наповнення не видається достатнім.
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