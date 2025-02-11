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Від Київстару, Vodafone чи lifecell — який тариф найвигідніший

11 лютого 2025 19:05
Єлизавета Супівська - редактор
Найвигідніший мобільний тариф для українців у лютому 2025 – що під'єднати
Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Обираючи мобільний тарифний план, важливо звертати увагу на співвідношення ціни до наповнення. Бо не завжди дорогі пакети послуг є найвигіднішими тарифами. Інколи краще недоплатити, отримавши достатню кількість сервісів, ніж переплатити за опції, якими не плануєте користуватися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф найвигідніший — від Київстару, Vodafone чи lifecell.

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Вигідний тариф для абонентів

Ми порівняли вартість усіх пакетів у різних мобільних операторів, зіставивши з обсягами доступних послуг. І з’ясували, що найкращим співвідношенням ціни до наповнення може похвалитися тарифний план від Київстару під назвою "LOVE UA Світло Контракт".

Він коштує лише 250 грн на місяць і не має обмежень у категоріях абонентів (тільки люди похилого віку, особи з інвалідністю чи клієнти, які перенесли номер у мережу Київстару). За свої гроші користувачі отримають такі обсяги послуг:

  • 20 ГБ трафіку;
  • 6,1 ГБ мобільного Інтернету в роумінгу;
  • безлім на дзвінки у мережі Київстар;
  • 150 хвилин на розмови з абонентами інших операторів і за кордоном (Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Швеція);
  • 100 SMS по Україні;
  • дві Суперсили на вибір.

Також у тарифі передбачена послуга "Київстар ТБ Легкий", яка надає доступ до 200+ каналів, базової колекції фільмів, серіалів і шоу від 1+1 Video. Плюс оператор не знімає мегабайти при використанні деяких мобільних застосунків.

Які Суперсили можна обрати

Київстар дозволяє підключити одну чи кілька Суперсил (залежить від тарифного плану) повністю безплатно. В межах "LOVE UA Світло Контракт" надається дві Суперсили на вибір. Абоненти мають змогу користуватися безлімітним Інтернет-доступом (80 ГБ без обмеження швидкості), необмеженою кількістю хвилин на розмови по Україні чи SMS на всі номери.

Також у список входить:

  • Київстар ТБ (майже 400 каналів, 18 000+ фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу);
  • Відео на ходу (відсутність тарифікації для додатків YouTube, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);
  • 300 хвилин на інші мережі та в роумінгу;
  • 5 ГБ за кордоном;
  • SIM для планшета;
  • SIM для другого телефона;
  • Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації для застосунків Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Як видно, за 250 грн на місяць абоненти можуть використовувати велику кількість послуг. Натомість в інших мобільних операторів за такі гроші доступно менше сервісів, що робить "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару найвигіднішим тарифним планом.

Нагадаємо, мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують клієнтам тарифні плани на різний гаманець. Вистачає і дорогих пакетів послуг, наповнення яких варіюється.  

Також ми писали, що абоненти Vodafone можуть підключити найдорожчий тарифний план під назвою ULTRA VIP. Він коштує 1 500 грн на місяць і пропонує клієнтам велику кількість послуг. Проте за такі гроші наповнення не видається достатнім.

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