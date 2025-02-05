Київстар, Vodafone та lifecell – скільки коштує найдорожчий тариф у 2025 і кому підійде

Телефон у руках. Фото: Pexels

Українські мобільні оператори пропонують тарифні плани з різним наповненням і ціною. Це дозволяє обрати пакет послуг, який підходить під індивідуальні потреби, не переплачуючи за наявні сервіси. Але існують тарифи, які близько не входять у категорію бюджетних. Вони пропонують великі обсяги послуг і коштують відповідно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мобільний оператор — Київстар, Vodafone чи lifecell — пропонує найдорожчий тарифний план.

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Скільки коштує найдорожчий мобільний тариф

Ми перевірили пропозиції Київстару, Vodafone і lifecell, щоб знайти найдорожчий тарифний план. Ним виявився ULTRA VIP від Vodafone за 1 500 грн. Це надзвичайно висока ціна, якщо порівнювати з іншими мобільними операторами. Навіть тарифи для бізнесу від Київстару не наблизилися до верхньої межі, встановленої Vodafone.

Постає питання, що отримають абоненти за такі гроші? Вони зможуть:

користуватися безлімітним мобільним трафіком;

досхочу розмовляти з клієнтами інших мереж по Україні;

телефонувати за кордон (750 хвилин);

використовувати трафік у роумінгу (100 МБ);

відправляти повідомлення на всі мережі по Україні (2 500 SMS).

Варто зауважити, що для нових клієнтів діє спеціальна вартість тарифу в перші 6 місяців з дати підключення — 900 грн. Якщо доступний пакет послуг закінчиться раніше, доведеться платити 75 грн за 150 МБ у роумінгу та 50 копійок за кожне повідомлення SMS. Дзвінки за кордон коштуватимуть 25 грн/день за 15 хвилин розмови.

Передплата на 12 місяців наперед у межах послуги "Рік без абонплат" обійдеться українцям у 16 500 грн. Для замовлення треба набрати код *110*365#.

Умови тарифу ULTRA VIP від Vodafone. Фото: скриншот

Послуга "Інтернет для 2-го девайса"

Тариф ULTRA VIP дозволяє використовувати мобільний трафік основної SIM-карти на додатковій, що вставлена у планшет, модем, ноутбук, смартфон тощо. Обидві картки матимуть єдиний номер і рахунок, що дуже зручно на практиці. Для підключення треба купити стартовий пакет "Power SIM", активувати послугу і перезавантажити пристрій.

Після цього прийде повідомлення, яке буде знаком, що можна вставити SIM у додатковий девайс. Сервіс не безплатний, він коштує 50 грн на місяць. Але за перший місяць користування додаткова оплата не знімається.

Кому підійде тариф за 1 500 грн

Виникає питання, хто захоче платити такі гроші щомісяця за мобільний тарифний план? Існують непогані альтернативи від інших операторів і навіть від Vodafone, які коштують дешевше, але пропонують хороші умови обслуговування.

ULTRA VIP більше підходить бізнесменам, які часто розмовляють по телефону з клієнтами, постачальниками тощо. Або працівникам колл-центрів, яким роботодавець оплачує мобільний зв'язок для щоденних дзвінків потенційним замовникам.

Значна кількість SMS знадобиться підприємцям, які мають клієнтську базу і рекламують товар за допомогою розсилок, інформують про зміни в бізнесі чи ведуть листування. Хвилини на розмови за кордоном і трафік у роумінгу потрібні абонентам, які часто подорожують або мають родичів/знайомих в інших країнах.

Нагадаємо, Vodafone запустив комплексну лінійку тарифів під назвою GigaCombo. Вони забезпечують абонентів одночасно мобільним зв'язком, фіксованим Інтернетом, телебаченням і трафіком. Українці можуть економити до 50%, не підключаючи всі сервіси окремо.

Також ми писали, що за вимогою Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оператори мали забезпечити мобільний зв’язок протягом 10 годин без електрики з 1 лютого. Але повністю виконати вимогу не вдалося через складність завдання, попри значні інвестиції.