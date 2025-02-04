Найкращий мобільний тариф для пенсіонерів у лютому 2025 – що обрати

Пенсіонери. Фото: Pixabay

Пенсіонерам важче підібрати тариф у мобільних операторів, бо зазвичай компанії розробляють комплексні пакети послуг, які містять всі базові сервіси: зв'язок, трафік і повідомлення. Звісно, такі тарифні плани коштують дорого, що підходить далеко не всім людям похилого віку. Проте є оптимальні варіанти, які задовольнять пенсіонерів за ціною та наповненням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф найкраще підходить пенсіонерам у лютому 2025 року.

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Що підключити пенсіонерам

Ми перевірили пропозиції різних мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell — і знайшли найбільш підходящий варіант. Українцям вигідно підключити тарифний план Red Turbo від Vodafone за 125 грн на місяць. Це актуальна вартість протягом 6 місяців користування, після цього доведеться платити 150 грн.

За такі гроші абоненти отримають:

безлімітний інтернет-трафік;

безмежні дзвінки в мережі Vodafone;

1 000 хвилин на розмови з клієнтами інших мереж по Україні.

Якщо перенести номер до оператора, скориставшись послугою MNP, то місячна вартість протягом 1 року користування становитиме 100 грн. Тариф містить хвилини на розмови і мобільний трафік у достатній кількості, натомість коштує небагато, порівняно з пропозиціями інших компаній. Тож можна зробити висновок, що Red Turbo найкраще підходить пенсіонерам у 2025 році.

Тариф Red Turbo від Vodafone. Фото: скриншот

Варто уточнити, що після використання 40 ГБ швидкість Інтернету становитиме до 0,8 Мбіт/с. Якщо пакет послуг закінчиться раніше, ніж настане час наступної оплати, то хвилина розмови з абонентами інших українських мереж коштуватиме 1,50 грн. За кожне повідомлення треба платити 50 копійок.

У межах тарифного плану є змога телефонувати за кордон. Щоденна вартість становить 25 грн за 15 хвилин розмов (діє в межах 16 країн). Ціна одного SMS за кордон — 6 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, популярні мобільні оператори України різко підвищили вартість тарифних планів у грудні 2024 року та січні-лютому 2025-го. Київстар, наприклад, переглянув ціни в середньому на 25%, що викликало обурення багатьох клієнтів. У Vodafone тарифи подорожчали на 40-70 грн, у lifecell — орієнтовно на 34%.

Також ми писали, що абоненти Київстару можуть придбати красивий номер за додаткову плату. Ексклюзивна комбінація обійдеться українцям у 600-4 000 грн. Ціна залежить від підбору цифр і кількох інших характеристик.