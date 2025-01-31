Тарифи в Київстарі, Vodafone та lifecell – що змінилося та які ціни на послуги в січні

Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мобільні оператори серйозно підійшли до підняття вартості тарифних планів. Київстар, Vodafone та lifecell переглянули ціни на послуги, чим викликали неабияке обурення абонентів. Хвиля дорожчання навіть призвела до втрати великої кількості клієнтів, бо українці скористалися перенесенням номера в іншу, більш фінансового вигідну, мережу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мають платити абоненти за послуги мобільного зв’язку.

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Що змінилося в Київстарі

Першим про масове дорожчання тарифів повідомив саме Київстар. У грудні вартість багатьох пакетів зросла на 25% в середньому, але водночас збільшилося наповнення. Клієнти отримали додаткові гігабайти і хвилини на розмови, а також змогу підключати безлімітні сервіси.

Популярний тарифний план "LOVE UA Світло Контракт 2023" коштує тепер 225 грн на місяць (+50 грн), а пакети "ВАШ Регіон", "ВАШ Оптимум" і "Smart Max" виросли в ціні на 75 грн — до 275, 375 і 450 грн відповідно.

Певні бонуси у вигляді низької вартості передбачені для користувачів тарифів "LOVE UA Магніт", "LOVE UA Комфорт" і "LOVE UA Світло". Але й категорії абонентів обмежені: тільки для людей похилого віку або клієнтів, які перенесли мобільний номер у мережу Київстару. Ціни такі:

LOVE UA Магніт — 100 грн протягом 12 місяців (стандартна вартість — 175 грн);

LOVE UA Комфорт — 140 грн;

LOVE UA Світло — 250 грн.

Тарифи Київстару. Фото: скриншот

Тарифи Київстару. Фото: скриншот 1 / 2

Що змінилося у Vodafone

Тарифи мобільного оператора подорожчали з 30 січня 2025 року. Різниця у вартості коливається від 40 до 70 грн плюс змінилося наповнення деяких пакетів послуг. Відтепер абоненти платять такі суми щомісяця за використання хвилин і трафіку:

Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн замість 190 грн;

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — 250 грн замість 200 грн;

Vodafone SuperNet Start — 260 грн замість 200 грн;

Vodafone SuperNet Start 2019 — 260 грн замість 195 грн;

Vodafone SuperNet Pro — 340 грн замість 280 грн;

Vodafone SuperNet Unlim — 470 грн замість 410 грн;

Joice — 260 грн замість 200 грн;

Joice Start 2023 — 260 грн замість 200 грн;

Joice Pro 2023 — 320 грн змість 260 грн;

Joice Max 2023 — 390 грн замість 330 грн;

Vodafone Light+ — 185 грн замість 145 грн;

Turbo 2023 — 250 грн замість 180 грн.

В багатьох тарифних планах побільшало гігабайтів. Наприклад, у SuperNet Start — з 20 до 25 ГБ, у Joice Max 2023 — з 50 до 60 ГБ, у SuperNet Unlim — з 80 до 100 ГБ, у SuperNet Start 2019 — з 18 до 25 ГБ, у Light+ — з 10 до 14 ГБ, у Joice — з 18 до 25 ГБ, у Turbo 2023 — з 40 до 50 ГБ.

Також Vodafone запустив нову лінійку комплексних тарифів під назвою GigaCombo. Вони містять одразу чотири послуги: зв'язок, фіксований Інтернет, мобільний трафік і телебачення. Так українці можуть не переплачувати за підключення всіх сервісів окремо, економлячи до 50%. Тарифи коштують:

GigaCombo — 350 грн на місяць (акційна вартість 250 грн);

GigaCombo+ — 400 грн на місяць (акційна вартість 300 грн);

GigaCombo Pro — 425 грн на місяць (акційна вартість 250 грн);

GigaCombo Pro+ — 475 грн на місяць (акційна вартість 250 грн).

Що змінилося у lifecell

Мобільний оператор планує масштабні зміни в лютому 2025 року. За словами CEO групи DVL Михайла Шелемби, ціни на послуги виростуть орієнтовно на 34%. Деякі тарифи повністю закриють у період з 17 лютого по 20 березня, а для частини пакетів переглянуть умови обслуговування з 5 лютого.

Оновленню підлягають тарифи "Смарт Лайф, "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022" та інші.

Пропозиція "Просто Лайф" коштуватиме 210 грн замість 160 грн, а пакет послуг включатиме 8 ГБ мобільного Інтернету, безлімітні дзвінки на lifecell та 300 хвилин на розмови з іншими абонентами по Україні.

Вартість "Смарт Лайф" становитиме 300 грн замість 225 грн. Абоненти зможуть використовувати 25 ГБ трафіку і 500 хвилин на дзвінки по Україні. Розмови в мережі lifecell не тарифікуються.

Тариф "Platinum Лайф" обійдеться українцям у 600 грн замість 450 грн. Пакет послуг включатиме безлімітний мобільний інтернет і дзвінки на lifecell плюс 3 500 хвилин на розмови з клієнтами інших операторів по Україні.

Нагадаємо, для постачальників мобільних послуг можуть визначити найвищу категорію критичності. Коли наприкінці 2023 року відбулася кібератака на Київстар, у 24 мільйонів абонентів зник зв'язок. Це свідчить про важливість і критичність роботи операторів.

Також ми писали, що популярні мобільні оператори підняли вартість тарифних планів наприкінці 2024 — на початку 2025 року. Але експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що рішення були безпідставними, а компанії могли обійтися без перегляду вартості послуг.