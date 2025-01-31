Тарифы в Киевстаре, Vodafone и lifecell – что изменилось и какие цены на услуги в январе

Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Мобильные операторы серьезно подошли к поднятию стоимости тарифных планов. Киевстар, Vodafone и lifecell пересмотрели цены на услуги, чем вызвали немалое возмущение абонентов. Волна подорожания даже привела к потере большого количества клиентов, потому что украинцы воспользовались переносом номера в другую, более финансово выгодную, сеть.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько должны платить абоненты за услуги мобильной связи.

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Что изменилось в Киевстаре

Первым о массовом подорожании тарифов сообщил именно Киевстар. В декабре стоимость многих пакетов выросла на 25% в среднем, но при этом увеличилось наполнение. Клиенты получили дополнительные гигабайты и минуты на разговоры, а также возможность подключать безлимитные сервисы.

Популярный тарифный план "LOVE UA Свет Контракт 2023" стоит теперь 225 грн в месяц (+50 грн), а пакеты "ВАШ Регион", "ВАШ Оптимум" и "Smart Max" выросли в цене на 75 грн — до 275, 375 и 450 грн соответственно.

Определенные бонусы в виде низкой стоимости предусмотрены для пользователей тарифов "LOVE UA Магнит", "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Свет". Но и категории абонентов ограничены: только для пожилых людей или клиентов, которые перенесли мобильный номер в сеть Киевстара. Цены такие:

LOVE UA Магнит — 100 грн в течение 12 месяцев (стандартная стоимость — 175 грн);

LOVE UA Комфорт — 140 грн;

LOVE UA Свет — 250 грн.

Тарифы Киевстара. Фото: скриншот

Тарифы Киевстара. Фото: скриншот 1 / 2

Что изменилось в Vodafone

Тарифы мобильного оператора подорожали с 30 января 2025 года. Разница в стоимости колеблется от 40 до 70 грн плюс изменилось наполнение некоторых пакетов услуг. Отныне абоненты платят такие суммы ежемесячно за использование минут и трафика:

Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн вместо 190 грн;

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — 250 грн вместо 200 грн;

Vodafone SuperNet Start — 260 грн вместо 200 грн;

Vodafone SuperNet Start 2019 — 260 грн вместо 195 грн;

Vodafone SuperNet Pro — 340 грн вместо 280 грн;

Vodafone SuperNet Unlim — 470 грн вместо 410 грн;

Joice — 260 грн вместо 200 грн;

Joice Start 2023 — 260 грн вместо 200 грн;

Joice Pro 2023 — 320 грн вместо 260 грн;

Joice Max 2023 — 390 грн вместо 330 грн;

Vodafone Light+ — 185 грн вместо 145 грн;

Turbo 2023 — 250 грн вместо 180 грн.

Во многих тарифных планах стало больше гигабайтов. Например, в SuperNet Start — с 20 до 25 ГБ, в Joice Max 2023 — с 50 до 60 ГБ, в SuperNet Unlim — с 80 до 100 ГБ, в SuperNet Start 2019 — с 18 до 25 ГБ, в Light+ — с 10 до 14 ГБ, в Joice — с 18 до 25 ГБ, в Turbo 2023 — с 40 до 50 ГБ.

Также Vodafone запустил новую линейку комплексных тарифов под названием GigaCombo. Они содержат сразу четыре услуги: связь, фиксированный Интернет, мобильный трафик и телевидение. Так украинцы могут не переплачивать за подключение всех сервисов по отдельности, экономя до 50%. Тарифы стоят:

GigaCombo — 350 грн в месяц (акционная стоимость 250 грн);

GigaCombo+ — 400 грн в месяц (акционная стоимость 300 грн);

GigaCombo Pro — 425 грн в месяц (акционная стоимость 250 грн);

GigaCombo Pro+ — 475 грн в месяц (акционная стоимость 250 грн).

Что изменилось в lifecell

Мобильный оператор планирует масштабные изменения в феврале 2025 года. По словам CEO группы DVL Михаила Шелембы, цены на услуги вырастут ориентировочно на 34%. Некоторые тарифы полностью закроют в период с 17 февраля по 20 марта, а для части пакетов пересмотрят условия обслуживания с 5 февраля.

Обновлению подлежат тарифы "Смарт Лайф, "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Свободный Лайф. Регион", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022" и другие.

Предложение "Просто Лайф" будет стоить 210 грн вместо 160 грн, а пакет услуг будет включать 8 ГБ мобильного Интернета, безлимитные звонки на lifecell и 300 минут на разговоры с другими абонентами по Украине.

Стоимость "Смарт Лайф" составит 300 грн вместо 225 грн. Абоненты смогут использовать 25 ГБ трафика и 500 минут на звонки по Украине. Разговоры в сети lifecell не тарифицируются.

Тариф "Platinum Лайф" обойдется украинцам в 600 грн вместо 450 грн. Пакет услуг будет включать безлимитный мобильный интернет и звонки на lifecell плюс 3 500 минут на разговоры с клиентами других операторов по Украине.

Напомним, для поставщиков мобильных услуг могут определить наивысшую категорию критичности. Когда в конце 2023 года произошла кибератака на Киевстар, у 24 миллионов абонентов пропала связь. Это свидетельствует о важности и критичности работы операторов.

Также мы писали, что популярные мобильные операторы подняли стоимость тарифных планов в конце 2024 — начале 2025 года. Но эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что решения были безосновательными, а компании могли обойтись без пересмотра стоимости услуг.