Лучший мобильный тариф для пенсионеров в феврале 2025 – что выбрать

Пенсионеры. Фото: Pixabay

Пенсионерам труднее подобрать тариф у мобильных операторов, так как обычно компании разрабатывают комплексные пакеты услуг, которые содержат все базовые сервисы: связь, трафик и сообщения. Конечно, такие тарифные планы стоят дорого, что подходит далеко не всем пожилым людям. Однако есть оптимальные варианты, которые удовлетворят пенсионеров по цене и наполнению.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф лучше всего подходит пенсионерам в феврале 2025 года.

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Что подключить пенсионерам

Мы проверили предложения разных мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell — и нашли наиболее подходящий вариант. Украинцам выгодно подключить тарифный план Red Turbo от Vodafone за 125 грн в месяц. Это актуальная стоимость в течение 6 месяцев пользования, после этого придется платить 150 грн.

За такие деньги абоненты получат:

безлимитный интернет-трафик;

безграничные звонки в сети Vodafone;

1 000 минут на разговоры с клиентами других сетей по Украине.

Если перенести номер к оператору, воспользовавшись услугой MNP, то месячная стоимость в течение 1 года пользования составит 100 грн. Тариф содержит минуты на разговоры и мобильный трафик в достаточном количестве, зато стоит немного, по сравнению с предложениями других компаний. Поэтому можно сделать вывод, что Red Turbo лучше всего подходит пенсионерам в 2025 году.

Тариф Red Turbo от Vodafone. Фото: скриншот

Стоит уточнить, что после использования 40 ГБ скорость Интернета составит до 0,8 Мбит/с. Если пакет услуг закончится раньше, чем наступит время следующей оплаты, то минута разговора с абонентами других украинских сетей будет стоить 1,50 грн. За каждое сообщение надо платить 50 копеек.

В рамках тарифного плана есть возможность звонить за границу. Ежедневная стоимость составляет 25 грн за 15 минут разговоров (действует в пределах 16 стран). Цена одного SMS за границу — 6 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, популярные мобильные операторы Украины резко повысили стоимость тарифных планов в декабре 2024 года и январе-феврале 2025-го. Киевстар, например, пересмотрел цены в среднем на 25%, что вызвало возмущение многих клиентов. У Vodafone тарифы подорожали на 40-70 грн, у lifecell — ориентировочно на 34%.

Также мы писали, что абоненты Киевстара могут приобрести красивый номер за дополнительную плату. Эксклюзивная комбинация обойдется украинцам в 600-4 000 грн. Цена зависит от подбора цифр и нескольких других характеристик.