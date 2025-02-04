Купити красивий номер у Київстарі – що можна отримати за 600 і 3 000 грн

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Мобільний оператор надає абонентам послугу замовлення красивої комбінації цифр у номері. Якщо клієнта Київстару не влаштовує випадковий набір цифр, він може придбати особливий для себе номер за додаткову плату. Але доведеться витратити трохи грошей.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Компанія дозволяє замовити ексклюзивний телефонний номер відповідно до певної комбінації цифр: простої, срібної, золотої або платинової. Саме від цього залежить вартість послуги. На вибір абонентів — один із п’яти критеріїв підбору:

"Схожий номер" — подібний до іншого, який подобається замовнику;

"З кодом 077" — починається на +38 (077);

"Зберіть самі" — розміщення потрібних цифр там, де хоче клієнт;

"Улюблене число" — комбінація з числом, яке подобається абоненту;

"Гарний "хвіст" — чотири останні цифри на вибір замовника;

"Особлива дата" — номер із цифрами певної дати.

"Збережіть у номері особливу дату — день весілля чи день народження дитини, закарбуйте в ньому ваші щасливі цифри чи зробіть його схожим на номер коханої людини. Виберіть комбінацію цифр, яку легко запам’ятати, та створіть номер, що викликатиме посмішку на обличчі", — йдеться на офіційному сайті компанії.

Комбінації красивих номерів від Київстару. Фото: скриншот

Після вибору критерію мобільний оператор запропонує комбінації в чотирьох категоріях, які відрізняються ціною. Наприклад, "простий" номер містить лише вказані цифри без додаткових умов. У "срібних" цифри можуть повторюватися або розміщуватися дзеркально. "Золоті" номери мають три цифри, що повторюються чи розташовуються у порядку зростання/спадання. І "платинові" містять чотири однакові цифри підряд.

Вартість залежно від категорії така:

простий номер — 600 грн;

срібний номер — 800 грн;

золотий номер — 2 000 грн;

платиновий номер — 3 000 грн.

Що стосується коду 077, підхід такий самий, але ціни відрізняються: 1 000 грн, 1 500 грн, 3 000 грн і 4 000 грн відповідно.

Нагадаємо, Київстар різко підвищив вартість тарифних планів у грудні 2024 року. Ціни виросли в середньому на 25%, що обурило багатьох абонентів. Це призвело до втрати частини клієнтів, які перенесли мобільний номер в іншу мережу чи просто купили стартовий пакет іншого оператора.

Також ми писали, що клієнтка Київстару звинуватила мобільного оператора в незаконному переданні номера телефону стороннім особам. Їй надходила рекламна розсилка в повідомлення, проте це налаштування таргету, що доступно для українського бізнесу — партнерів Київстару.