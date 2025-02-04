Купить красивый номер в Киевстаре – что можно получить за 600 и 3 000 грн

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Мобильный оператор предоставляет абонентам услугу заказа красивой комбинации цифр в номере. Если клиента Киевстара не устраивает случайный набор цифр, он может приобрести особенный для себя номер за дополнительную плату. Но придется потратить немного денег.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Компания позволяет заказать эксклюзивный телефонный номер в соответствии с определенной комбинацией цифр: простой, серебряной, золотой или платиновой. Именно от этого зависит стоимость услуги. На выбор абонентов — один из пяти критериев подбора:

"Похожий номер" — подобный другому, который нравится заказчику;

"С кодом 077" — начинается на +38 (077);

"Соберите сами" — размещение нужных цифр там, где хочет клиент;

"Любимое число" — комбинация с числом, которое нравится абоненту;

"Красивый "хвост" — четыре последние цифры на выбор заказчика;

"Особая дата" — номер с цифрами определенной даты.

"Сохраните в номере особую дату — день свадьбы или день рождения ребенка, запечатлейте в нем ваши счастливые цифры или сделайте его похожим на номер любимого человека. Выберите комбинацию цифр, которую легко запомнить, и создайте номер, который будет вызывать улыбку на лице", — говорится на официальном сайте компании.

Комбинации красивых номеров от Киевстара. Фото: скриншот

После выбора критерия мобильный оператор предложит комбинации в четырех категориях, которые отличаются ценой. Например, "простой" номер содержит лишь указанные цифры без дополнительных условий. В "серебряных" цифры могут повторяться или размещаться зеркально. "Золотые" номера имеют три цифры, которые повторяются или располагаются в порядке возрастания/убывания. И "платиновые" содержат четыре одинаковые цифры подряд.

Стоимость в зависимости от категории такая:

простой номер — 600 грн;

серебряный номер — 800 грн;

золотой номер — 2 000 грн;

платиновый номер — 3 000 грн.

Что касается кода 077, подход такой же, но цены отличаются: 1 000 грн, 1 500 грн, 3 000 грн и 4 000 грн соответственно.

Напомним, Киевстар резко повысил стоимость тарифных планов в декабре 2024 года. Цены выросли в среднем на 25%, что возмутило многих абонентов. Это привело к потере части клиентов, которые перенесли мобильный номер в другую сеть или просто купили стартовый пакет другого оператора.

Также мы писали, что клиентка Киевстара обвинила мобильного оператора в незаконной передаче номера телефона посторонним лицам. Ей поступала рекламная рассылка в сообщения, однако это настройки таргета, что доступно для украинского бизнеса — партнеров Киевстара.