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Київстар звинуватили в переданні номера стороннім особам — деталі

10 січня 2025 14:04
Єлизавета Супівська - редактор
Рекламна розсилка від Київстару – як відмовитися від SMS
Обслуговування клієнтів Київстару. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Клієнт популярного мобільного оператора поскаржився на регулярний рекламний спам у повідомленнях. Абонент звинуватив Київстар у переданні номера телефону стороннім особам. Але насправді так працює таргетована SMS-розсилка.

Скаргу опублікували в коментарях до посту на офіційній Facebook-сторінці Київстару.

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Що не сподобалося клієнту Київстару

Користувач Taras Skalskyy написав гнівний коментар про постійні рекламні сповіщення від різних компаній. Вони нібито часто приходять на телефон, що дратує клієнта мобільного оператора. Плюс неможливо додзвонитися до служби підтримки, аби поговорити з оператором і дізнатися деталі ситуації.

"Перестаньте передавати мій номер стороннім особам! Мене вже задовбали всілякі реклами суші і піци! Сьогодні лише протягом години ви ДВІЧІ прислали мені непотрібну рекламу якоїсь Сушія - вона мені не потрібна. Задовбали вже з вашим таргетованим маркетингом! Більше того — до вас взагалі неможливо ні додзвонитися, ані зв'язатися в чаті", — поскаржився абонент.

У відповідь на скаргу представниця компанії Олеся зазначила, що Київстар не передає мобільні номери стороннім особам. А реклама приходить від партнерів оператора в межах пропозиції таргетованої SMS-розсилки. Відмовитися від отримання повідомлень можна у приватній переписці на Facebook-сторінці Київстару.

 

Київстар звинуватили в переданні номера стороннім особам — деталі - фото 1
Відповідь Київстару на скаргу в Facebook. Фото: Новини.LIVE

Як працює таргетована SMS-розсилка

Мобільний оператор дозволяє партнерам інформувати абонентів про знижки, акції, розпродажі, спецпропозиції тощо за допомогою текстових розсилок. Київстар самостійно підбирає цільову аудиторію серед клієнтів через Big Data-параметри: вік, стать, геолокацію, інтереси та ін.

На офіційному сайті компанії сказано, що відповідно до політики інформування українці можуть отримувати не більше чотирьох повідомлень за сім днів. Причому лише ті користувачі послуг, які погодилися на рекламні пропозиції через програму "Мої знижки". Відмовитися від розсилок можна за допомогою SMS з текстом СТОП (у будь-якому регістрі) на номер 878 чи зателефонувавши на 477.

Масовий відтік клієнтів

Наприкінці 2024 року різко збільшилася чисельність клієнтів Київстару, які відмовилися від послуг і перенесли номер у мережу іншого мобільного оператора чи просто купили новий стартовий пакет. За даними Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку, Київстар втратив понад 207 000 абонентів.

Натомість з Vodafone перейшли майже 110 000 клієнтів, а з lifecell — майже 23 000 користувачів. Водночас lifecell вдалося в рази компенсувати відтік абонентів: у 2024 році до мережі приєдналися понад 269 000 номерів, що складає одразу 79% від загальної кількості всіх перенесених комбінацій.

Нагадаємо, з січня 2025 року українці повинні більше платити за послуги провідного радіо та фіксованого телефонного зв’язку. Укртелеком підняв вартість тарифних планів, оскільки має потребу в залученні інвестицій для модернізації телекомунікаційної інфраструктури.

Також ми писали, що Київстар підписав угоду зі Starlink, яким володіє Ілон Маск, для запровадження у 2025 році послуги супутникового стільникового зв'язку. Співпраця також передбачає розміщення телекомунікаційної інфраструктури за межами досяжності російських атак.

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