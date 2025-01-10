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Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали

10 января 2025 14:04
Елизавета Супивская - редактор
Рекламная рассылка от Киевстара – как отказаться от SMS
Обслуживание клиентов Киевстара. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Клиент популярного мобильного оператора пожаловался на регулярный рекламный спам в сообщениях. Абонент обвинил Киевстар в передаче номера телефона посторонним лицам. Но на самом деле так работает таргетированная SMS-рассылка.

Жалобу опубликовали в комментариях к посту на официальной Facebook-странице Киевстара.

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Что не понравилось клиенту Киевстара

Пользователь Taras Skalskyy написал гневный комментарий о постоянных рекламных оповещениях от разных компаний. Они якобы часто приходят на телефон, что раздражает клиента мобильного оператора. Плюс невозможно дозвониться в службу поддержки, дабы поговорить с оператором и узнать детали ситуации.

"Перестаньте передавать мой номер посторонним лицам! Меня уже задолбали всевозможные рекламы суши и пиццы! Сегодня только в течение часа вы ДВАЖДЫ прислали мне ненужную рекламу какой-то Сушии — она мне не нужна. Задолбали уже с вашим таргетированным маркетингом! Более того — к вам вообще невозможно ни дозвониться, ни связаться в чате", — пожаловался абонент.

В ответ на жалобу представительница компании Олеся отметила, что Киевстар не передает мобильные номера посторонний лицам. А реклама приходит от партнеров оператора в рамках предложения таргетированной SMS-рассылки. Отказаться от получения сообщений можно в приватной переписке на Facebook-странице Киевстара.

 

Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали - фото 1
Ответ Киевстара на жалобу в Facebook. Фото: Новости.LIVE

Как работает таргетированная SMS-рассылка

Мобильный оператор позволяет партнерам информировать абонентов о скидках, акциях, распродажах, спецпредложениях и т.д. с помощью текстовых рассылок. Киевстар самостоятельно подбирает целевую аудиторию среди клиентов через Big Data-параметры: возраст, пол, геолокацию, интересы и др.

На официальном сайте компании сказано, что в соответствии с политикой информирования украинцы могут получать не более четырех сообщений за семь дней. Причем лишь те пользователи услуг, которые согласились на рекламные предложения через программу "Мои скидки". Отказаться от рассылок можно с помощью SMS с текстом СТОП (в любом регистре) на номер 878 или позвонив на 477.

Массовый отток клиентов

В конце 2024 года резко увеличилась численность клиентов Киевстара, которые отказались от услуг и перенесли номер в сеть другого мобильного оператора или просто купили новый стартовый пакет. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, Киевстар потерял более 207 000 абонентов.

При этом из Vodafone перешли почти 110 000 клиентов, а из lifecell — почти 23 000 пользователей. В то же время, lifecell удалось в разы компенсировать отток абонентов: в 2024 году к сети присоединились более 269 000 номеров, что составляет сразу 79% от общего количества всех перенесенных комбинаций.

Напомним, с января 2025 года украинцы должны больше платить за услуги проводного радио и фиксированной телефонной связи. Укртелеком поднял стоимость тарифных планов, поскольку нуждается в привлечении инвестиций для модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

Также мы писали, что Киевстар подписал соглашение со Starlink, которым владеет Илон Маск, для внедрения в 2025 году услуги спутниковой сотовой связи. Сотрудничество также предусматривает размещение телекоммуникационной инфраструктуры за пределами досягаемости российских атак.

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