Київстар оновить вартість та умови тарифів з 15 січня — що очікувати клієнтам

Відділення Київстару. Фото: УНІАН

Мобільний оператор "Київстар" анонсував оновлення вартості та умов низки своїх тарифів передплати. Серед них — "ТВІЙ Безлім", "LOVE UA Світло 2024" та інші. Зміни набудуть чинності 15 січня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Київстару.

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В яких тарифах компанії відбудуться зміни

У компанії зазначили, що зміни торкнуться як вартості тарифів, так і їхнього наповнення. При цьому конкретні зміни цін поки не уточнено.

"З 15 січня 2025 року оновлюються деякі умови тарифів передплати. Зміни стосуватимуться денного наповнення та вартості", — йдеться в офіційному повідомленні Київстару.

Для абонентів тарифу "ТВІЙ Безлім" передбачено додаткові 12,2 ГБ для користування інтернетом у країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома". Оновлення також торкнеться списку країн для міжнародних дзвінків з України.

"Тарифні хвилини діятимуть на номери Бельгії, Норвегії та Швеції. А на номери Узбекистану, Ізраїлю та Китаю будуть застосовуватися стандартні тарифи", — повідомили в операторі.

Оновлення умов та вартості торкнеться таких тарифів:

"ТВІЙ Безлім";

"ТВІЙ Максимум";

"LOVE UA Магніт";

"LOVE UA Світло 2024";

"LOVE UA Свобода 2024";

"LOVE UA Безлім 2024";

"LOVE UA Пісня 2024";

"LOVE UA Сила 2024".

У тарифах "LOVE UA Пісня 2024" та "LOVE UA Сила 2024" вартість інтернету у країнах "Роумінг як вдома" понад тарифний обсяг складатиме 8 копійок за 1 мегабайт. Крім того, оператор уніфікує оплату інтернету понад тарифний обсяг.

"Наприклад, раніше, коли вичерпувалися гігабайти тарифу, абоненти отримували додаткові 500 МБ за 20 грн у день користування. Тепер за цю ж вартість надаватиметься безлімітний інтернет без обмеження швидкості", — зазначили у Київстарі.

Нагадаємо, Київстар попередив клієнтів про оновлення в деяких тарифах. З 19 грудня з'явилися нові тарифи в лінійках "Все разом" і "Домашній Інтернет".

Також ми писали, що Київстар надав абонентам нову послугу VoWiFi. З нею клієнти можуть зв'язатися з друзями та рідними в умовах слабкого сигналу.