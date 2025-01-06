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Киевстар изменит стоимость и условия тарифов — перечень

6 января 2025 10:09
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Киевстар обновит стоимость и условия тарифов с 15 января — что ожидать клиентам
Отделение Киевстара. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал обновление стоимости и условий ряда своих тарифов подписки. Среди них — "ТВОЙ Безлим", "LOVE UA Свет 2024" и другие. Изменения вступят в силу 15 января 2025 года.

Об этом говорится на сайте Киевстара.

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В каких тарифах компании произойдут изменения

В компании отметили, что изменения коснутся как стоимости тарифов, так и их наполнения. При этом конкретные изменения цен пока не уточнены.

"С 15 января 2025 года обновляются некоторые условия тарифов подписки. Изменения будут касаться дневного наполнения и стоимости", — говорится в официальном сообщении Киевстара.

Для абонентов тарифа "ТВОЙ Безлим" предусмотрены дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах, где действует услуга "Роуминг как дома". Обновление также коснется списка стран для международных звонков из Украины.

"Тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегии и Швеции. А на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут применяться стандартные тарифы", — сообщили в операторе.

Обновление условий и стоимости коснется таких тарифов:

  • "ТВОЙ Безлим";
  • "ТВОЙ Максимум";
  • "LOVE UA Магнит";
  • "LOVE UA Свет 2024";
  • "LOVE UA Свобода 2024";
  • "LOVE UA Безлим 2024";
  • "LOVE UA Песня 2024";
  • "LOVE UA Сила 2024";

В тарифах "LOVE UA Песня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" стоимость интернета в странах "Роуминг как дома" сверх тарифного объема будет составлять 8 копеек за 1 мегабайт. Кроме того, оператор унифицирует оплату интернета сверх тарифного объема.

"Например, раньше, когда исчерпывались гигабайты тарифа, абоненты получали дополнительные 500 МБ за 20 грн в день пользования. Теперь за эту же стоимость будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости", — отметили в Киевстаре.

Напомним, Киевстар предупредил клиентов об обновлении в некоторых тарифах. С 19 декабря появились новые тарифы в линейках "Все вместе" и "Домашний Интернет".

Также мы писали, что Киевстар предоставил абонентам новую услугу VoWiFi. С ней клиенты могут связаться с друзьями и родными в условиях слабого сигнала.

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