Киевстар обновит стоимость и условия тарифов с 15 января — что ожидать клиентам

Киевстар изменит стоимость и условия тарифов — перечень
Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал обновление стоимости и условий ряда своих тарифов подписки. Среди них — "ТВОЙ Безлим", "LOVE UA Свет 2024" и другие. Изменения вступят в силу 15 января 2025 года.
Об этом говорится на сайте Киевстара.
В каких тарифах компании произойдут изменения
В компании отметили, что изменения коснутся как стоимости тарифов, так и их наполнения. При этом конкретные изменения цен пока не уточнены.
"С 15 января 2025 года обновляются некоторые условия тарифов подписки. Изменения будут касаться дневного наполнения и стоимости", — говорится в официальном сообщении Киевстара.
Для абонентов тарифа "ТВОЙ Безлим" предусмотрены дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах, где действует услуга "Роуминг как дома". Обновление также коснется списка стран для международных звонков из Украины.
"Тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегии и Швеции. А на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут применяться стандартные тарифы", — сообщили в операторе.
Обновление условий и стоимости коснется таких тарифов:
- "ТВОЙ Безлим";
- "ТВОЙ Максимум";
- "LOVE UA Магнит";
- "LOVE UA Свет 2024";
- "LOVE UA Свобода 2024";
- "LOVE UA Безлим 2024";
- "LOVE UA Песня 2024";
- "LOVE UA Сила 2024";
В тарифах "LOVE UA Песня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" стоимость интернета в странах "Роуминг как дома" сверх тарифного объема будет составлять 8 копеек за 1 мегабайт. Кроме того, оператор унифицирует оплату интернета сверх тарифного объема.
"Например, раньше, когда исчерпывались гигабайты тарифа, абоненты получали дополнительные 500 МБ за 20 грн в день пользования. Теперь за эту же стоимость будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости", — отметили в Киевстаре.
Напомним, Киевстар предупредил клиентов об обновлении в некоторых тарифах. С 19 декабря появились новые тарифы в линейках "Все вместе" и "Домашний Интернет".
Также мы писали, что Киевстар предоставил абонентам новую услугу VoWiFi. С ней клиенты могут связаться с друзьями и родными в условиях слабого сигнала.
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