Нові тарифи в Київстарі – що можна підключити з 19 грудня

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив клієнтів про оновлення в тарифах. Деякі пакети послуг закрили для нових підключень і перейменували, натомість з’явилися нові тарифні плани. Київстар передбачив унікальні Суперсили, аби задовольнити більшість потреб абонентів.

Про це повідомила пресслужба компанії на офіційному сайті.

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З 19 грудня 2024 року для українців запровадили нові тарифи в лінійках "Все разом" і "Домашній Інтернет". Активувати можна такі пакети послуг:

"Все разом Перевага" — 250 грн на місяць;

"Все разом Наснага" — 420 грн на місяць;

"Оберіг Рік" — 165 грн на місяць;

"Удача" — 200 грн на місяць;

"Дім" — 350 грн на місяць.

Що стосується чинних однойменних тарифів, то їх архівували, отже нові підключення недоступні. Аби не плутатися, Київстар перейменував їх на "ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024", "ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024" тощо.

Мобільний оператор надає спеціальні пропозиції в межах нових тарифних планів. Наприклад, акція "Легкий старт" передбачає оплату в розмірі 200 грн на місяць протягом трьох місяців користування тарифами "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" і "Дім". Тобто можна економити на зв’язку, трафіку та інших послугах.

"При підключенні до тарифів Удача, Оберіг Рік, Все разом Наснага, Все разом Перевага активується пропозиція Спробуй Гігабіт — ознайомчий доступ до швидкості до 1 Гбіт/с на 3 місяці без додаткової плати. Плюс тарифи Все разом Наснага та Все разом Перевага отримали вигідну опцію Роумінг як вдома", — йдеться в повідомленні Київстару.

Ще абоненти пакетів послуг "Все разом Перевага" і "Удача" можуть отримати ТВ-пакет "Легкий Домашній". Не варто забувати про доступні Суперсили:

в тарифі "Все разом Наснага" — Відео на ходу, SIM-картки для різних пристроїв, безлімітний інтернет, дзвінки та SMS, 5 ГБ у роумінгу, опція Гігабіт;

в тарифі "Перевага" — безлімітні дзвінки, SMS, соцмережі, а також 5 ГБ у роумінгу;

в тарифі "Дім" — доступ до Київстар ТБ;

в тарифі "Оберіг Рік" — Гігабіт та Київстар ТБ.

Зауважимо, з 1 грудня мобільний оператор закрив інші тарифні плани. Недоступними для нових підключень стали пакети послуг "ВАШ Вибір", Smart, "Київстар 4G", "Безлім", "Київстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магніт Контракт 2023".

Нагадаємо, клієнти Київстару можуть отримати додаткові мегабайти за 30 грн на місяць, але користуватися трафіком дозволяють виключно вночі. Йдеться про послугу "Інтернет-пакет Нічний", доступний кожному абоненту.

Також ми писали, що в українців тимчасово відібрали можливість скористатися послугою перенесення мобільного номера. Регулятор призупинив роботу системи, аби збільшити пропускні потужності, бо кількість запитів у грудні збільшилася через подорожчання тарифів.