Новые тарифы в Киевстаре – что можно подключить с 19 декабря

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил клиентов об обновлении тарифов. Некоторые пакеты услуг закрыли для новых подключений и переименовали, но появились новые тарифные планы. Киевстар предусмотрел уникальные Суперсилы, чтобы удовлетворить большинство потребностей абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

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С 19 декабря 2024 года для украинцев ввели новые тарифы в линейках "Все разом" и "Домашній Інтернет". Активировать можно такие пакеты услуг:

"Все разом Перевага" — 250 грн в месяц;

"Все разом Наснага" — 420 грн в месяц;

"Оберіг Рік" — 165 грн в месяц;

"Удача" — 200 грн в месяц;

"Дім" — 350 грн в месяц.

Что касается действующих одноименных тарифов, то их архивировали, так что новые подключения недоступны. Дабы не путаться, Киевстар переименовал их на "ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024", "ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024" и т.д.

Мобильный оператор предоставляет специальные предложения в рамках новых тарифных планов. Например, акция "Легкий старт" предусматривает оплату в размере 200 грн в месяц в течение трех месяцев пользования тарифами "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" и "Дім". То есть можно экономить на связи, трафике и других услугах.

"При подключении к тарифам Удача, Оберег Рік, Все разом Наснага, Все вместе Перевага активируется предложение Попробуй Гигабит — ознакомительный доступ к скорости до 1 Гбит/с на 3 месяца без дополнительной платы. Плюс тарифы Все разом Наснага и Все разом Перевага получили выгодную опцию Роуминг как дома", — говорится в сообщении Киевстара.

Еще абоненты пакетов услуг "Все разом Перевага" и "Удача" могут получить ТВ-пакет "Легкий Домашний". Не стоит забывать о доступных Суперсилах:

в тарифе "Все разом Наснага" — Видео на ходу, SIM-карты для разных устройств, безлимитный интернет, звонки и SMS, 5 ГБ в роуминге, опция Гигабит;

в тарифе "Перевага" — безлимитные звонки, SMS, соцсети, а также 5 ГБ в роуминге;

в тарифе "Дім" — доступ к Киевстар ТВ;

в тарифе "Оберіг Рік" — Гигабит и Киевстар ТВ.

Отметим, что с 1 декабря мобильный оператор закрыл другие тарифные планы. Недоступными для новых подключений стали пакеты услуг "ВАШ Вибір", Smart, "Київстар 4G", "Безлім", "Київстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магніт Контракт 2023".

Напомним, клиенты Киевстар могут получить дополнительные мегабайты за 30 грн в месяц, но пользоваться трафиком позволяют исключительно ночью. Речь идет об услуге "Интернет-пакет Ночной", доступном каждому абоненту.

Также мы писали, что в украинцев временно отобрали возможность воспользоваться услугой переноса мобильного номера. Регулятор приостановил работу системы, чтобы увеличить пропускные мощности, поскольку количество запросов в декабре увеличилось из-за удорожания тарифов.