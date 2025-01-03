Фіксований зв'язок подорожчав — що сталося з тарифами Укртелекому

Гривнева купюра в руках. Фото: НБУ/Flickr

Не лише оператори мобільного зв’язку підвищили вартість тарифних планів. Українцям потрібно більше сплачувати за послуги провідного радіо та фіксованого телефонного зв’язку від компанії "Укртелеком" із 1 січня 2025 року. Рішення про оновлення цін стало необхідністю через інфляцію та потребу інвестувати кошти в модернізацію телекомунікаційної інфраструктури.

Деталі повідомили на офіційному сайті Укртелекому.

Читайте також:

Нові тарифи Укртелекому

Спершу абонентів шокували подорожчанням тарифних планів популярних мобільних операторів, зокрема Київстару і Vodafone, а тепер настав час фіксованого телефонного зв’язку спільно з провідним радіо. З 1 січня збільшилася вартість таких пакетів послуг від Укртелекому:

"Простий" — з 195 грн до 255 грн на місяць;

"Простий мінімальний" — з 195 грн до 249 грн на місяць;

"Домашній базовий" — з 255 грн до 325 грн на місяць;

"Домашній безлімітний" — з 255 грн до 329 грн на місяць.

Що стосується провідного радіо, то послуга коштує 189 грн на місяць замість 145 грн. Водночас на офіційному сайті компанії попередили, що зазначена ціна є актуальною без урахування спеціальних пропозицій, доступних на 1 січня 2025 року. Для користувачів зберегли акції та знижки, тож можна зекономити на зв’язку.

Нові тарифи Укртелекому з 1 січня 2025 року. Фото: скриншот

В Укртелекомі зауважили: підвищення вартості послуг продиктовано необхідністю посилити інвестування телекомунікаційної інфраструктури. Аби модернізувати обладнання та покращити якість зв’язку, потрібно десь знаходити додаткові гроші.

До речі, не всі українці розуміють, яким чином працює фіксований телефонний зв’язок. Абоненти отримують доступ до сервісів із використанням стаціонарного обладнання і прокладених дротів між точками з’єднання. Послугою здебільшого користуються представники бізнесу, які потребують корпоративного Інтернету/стаціонарного зв’язку для окремих будівель.

Нагадаємо, Київстар підписав угоду зі Starlink, аби у 2025 році запровадити послуги супутникового стільникового зв'язку. Плюс у планах мобільного оператора — розмістити телекомунікаційну інфраструктуру поза зоною досяжності російських атак. Це допоможе надавати клієнтам безперебійний доступ до сервісів.

Також ми писали, що Vodafone підняв вартість тарифних планів для абонентів передплати. Спершу компанія планувала запровадити нові ціни з 24 грудня 2024 року, але згодом, зіткнувшись із хвилею хейту, попередила про змінені умови користування для старих клієнтів.