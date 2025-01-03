Фиксированная связь подорожала — что случилось с тарифами Укртелекома

Гривневая купюра в руках. Фото: НБУ/Flickr

Не только операторы мобильной связи повысили стоимость тарифных планов. Украинцам нужно больше платить за услуги проводного радио и фиксированной телефонной связи от компании "Укртелеком" с 1 января 2025 года. Решение об обновлении цен стало необходимостью из-за инфляции и нужды инвестировать деньги в модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры.

Детали сообщили на официальном сайте Укртелекома.

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Новые тарифы Укртелекома

Сначала абонентов шокировали подорожанием тарифных планов популярных мобильных операторов, в частности Киевстара и Vodafone, а теперь пришло время фиксированной телефонной связи совместно с проводным радио. С 1 января увеличилась стоимость таких пакетов услуг от Укртелекома:

"Простой" — со 195 грн до 255 грн в месяц;

"Простой минимальный" — со 195 грн до 249 грн в месяц;

"Домашний базовый" — с 255 грн до 325 грн в месяц;

"Домашний безлимитный" — с 255 грн до 329 грн в месяц.

Что касается проводного радио, то услуга стоит 189 грн в месяц вместо 145 грн. В то же время, на официальном сайте компании предупредили, что указанная цена актуальна без учета специальных предложений, доступных на 1 января 2025 года. Для пользователей сохранили акции и скидки, поэтому можно сэкономить на связи.

Новые тарифы Укртелекома с 1 января 2025 года. Фото: скриншот

В Укртелекоме отметили: повышение стоимости услуг продиктовано необходимостью усилить инвестирование телекоммуникационной инфраструктуры. Чтобы модернизировать оборудование и улучшить качество связи, нужно где-то находить дополнительные деньги.

Кстати, не все украинцы понимают, каким образом работает фиксированная телефонная связь. Абоненты получают доступ к сервисам с использованием стационарного оборудования и проложенных проводов между точками соединения. Услугой в основном пользуются представители бизнеса, которые нуждаются в корпоративном Интернете/стационарной связи для отдельных зданий.

Напомним, Киевстар подписал соглашение со Starlink, чтобы в 2025 году внедрить услуги спутниковой сотовой связи. Плюс в планах мобильного оператора — разместить телекоммуникационную инфраструктуру вне зоны досягаемости российских атак. Это поможет предоставлять клиентам бесперебойный доступ к сервисам.

Также мы писали, что Vodafone поднял стоимость тарифных планов для абонентов подписки. Сперва компания планировала ввести новые цены с 24 декабря 2024 года, но впоследствии, столкнувшись с волной хейта, предупредила об измененных условиях пользования для старых клиентов.