Киевстар, Vodafone и lifecell – сколько стоит самый дорогой тариф в 2025 и кому подойдет

Телефон в руках. Фото: Pexels

Украинские мобильные операторы предлагают тарифные планы с разным наполнением и ценой. Это позволяет выбрать пакет услуг, который подходит под индивидуальные потребности, не переплачивая за имеющиеся сервисы. Но существуют тарифы, которые близко не входят в категорию бюджетных. Они предлагают большие объемы услуг и стоят соответственно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой мобильный оператор — Киевстар, Vodafone или lifecell — предлагает самый дорогой тарифный план.

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Сколько стоит самый дорогой мобильный тариф

Мы проверили предложения Киевстара, Vodafone и lifecell, чтобы найти самый дорогой тарифный план. Им оказался ULTRA VIP от Vodafone за 1 500 грн. Это чрезвычайно высокая цена, если сравнивать с другими мобильными операторами. Даже тарифы для бизнеса от Киевстара не приблизились к верхней границе, установленной Vodafone.

Возникает вопрос, что получат абоненты за такие деньги? Они смогут:

пользоваться безлимитным мобильным трафиком;

вволю разговаривать с клиентами других сетей по Украине;

звонить за границу (750 минут);

использовать трафик в роуминге (100 МБ);

отправлять сообщения на все сети по Украине (2 500 SMS).

Стоит отметить, что для новых клиентов действует специальная стоимость тарифа в первые 6 месяцев с даты подключения — 900 грн. Если доступный пакет услуг закончится раньше, придется платить 75 грн за 150 МБ в роуминге и 50 копеек за каждое сообщение SMS. Звонки за границу будут стоить 25 грн/день за 15 минут разговора.

Подписка на 12 месяцев вперед в рамках услуги "Год без абонплат" обойдется украинцам в 16 500 грн. Для заказа нужно набрать код *110*365#.

Условия тарифа ULTRA VIP от Vodafone. Фото: скриншот

Услуга "Интернет для 2-го девайса"

Тариф ULTRA VIP позволяет использовать мобильный трафик основной SIM-карты на дополнительной, вставленной в планшет, модем, ноутбук, смартфон и тому подобное. Обе карты будут иметь единый номер и счет, что очень удобно на практике. Для подключения надо купить стартовый пакет "Power SIM", активировать услугу и перезагрузить устройство.

После этого придет сообщение, которое будет знаком, что можно вставить SIM в дополнительный девайс. Сервис не бесплатный, он стоит 50 грн в месяц. Но за первый месяц пользования дополнительная оплата не снимается.

Кому подойдет тариф за 1 500 грн

Возникает вопрос, кто захочет платить такие деньги ежемесячно за мобильный тарифный план? Существуют неплохие альтернативы от других операторов и даже от Vodafone, которые стоят дешевле, но предлагают хорошие условия обслуживания.

ULTRA VIP больше подходит бизнесменам, которые часто разговаривают по телефону с клиентами, поставщиками и т.д. Или сотрудникам колл-центров, которым работодатель оплачивает мобильную связь для ежедневных звонков потенциальным заказчикам.

Значительное количество SMS понадобится предпринимателям, которые имеют клиентскую базу и рекламируют товар с помощью рассылок, информируют об изменениях в бизнесе или ведут переписку. Минуты на разговоры за границей и трафик в роуминге нужны абонентам, часто путешествующим или имеющим родственников/знакомых в других странах.

Напомним, Vodafone запустил комплексную линейку тарифов под названием GigaCombo. Они обеспечивают абонентов одновременно мобильной связью, фиксированным Интернетом, телевидением и трафиком. Украинцы могут экономить до 50%, не подключая все сервисы по отдельности.

Также мы писали, что по требованию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций операторы должны были обеспечить мобильную связь в течение 10 часов без электричества с 1 февраля. Но полностью выполнить требование не удалось из-за сложности задачи, несмотря на значительные инвестиции.