Самый выгодный мобильный тариф для украинцев в феврале 2025 – что подключить

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Выбирая мобильный тарифный план, важно обращать внимание на соотношение цены к наполнению. Потому что не всегда дорогие пакеты услуг являются самыми выгодными тарифами. Иногда лучше недоплатить, получив достаточное количество сервисов, чем переплатить за опции, которыми не планируете пользоваться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф самый выгодный — от Киевстара, Vodafone или lifecell.

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Выгодный тариф для абонентов

Мы сравнили стоимость всех пакетов у разных мобильных операторов, сопоставив с объемами доступных услуг. И выяснили, что лучшим соотношением цены к наполнению может похвастаться тарифный план от Киевстара под названием "LOVE UA Свет Контракт".

Он стоит всего 250 грн в месяц и не имеет ограничений в категориях абонентов (только пожилые люди, лица с инвалидностью или клиенты, которые перенесли номер в сеть Киевстара). За свои деньги пользователи получат такие объемы услуг:

20 ГБ трафика;

6,1 ГБ мобильного Интернета в роуминге;

безлим на звонки в сети Киевстар;

150 минут на разговоры с абонентами других операторов и за рубежом (Бельгия, Индия, Испания, Италия, Канада, Молдова, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, США, Чехия, Швеция);

100 SMS по Украине;

две Суперсилы на выбор.

Также в тарифе предусмотрена услуга "Киевстар ТВ Легкий", которая предоставляет доступ к 200+ каналам, базовой коллекции фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video. Плюс оператор не снимает мегабайты при использовании некоторых мобильных приложений.

Какие Суперсилы можно выбрать

Киевстар позволяет подключить одну или несколько Суперсил (зависит от тарифного плана) полностью бесплатно. В рамках "LOVE UA Свет Контракт" предоставляется две Суперсилы на выбор. Абоненты могут пользоваться безлимитным Интернет-доступом (80 ГБ без ограничения скорости), неограниченным количеством минут на разговоры по Украине или SMS на все номера.

Также в список входит:

Киевстар ТВ (почти 400 каналов, 18 000+ фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу);

Видео на ходу (отсутствие тарификации для приложений YouTube, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 минут на другие сети и в роуминге;

5 ГБ за границей;

SIM для планшета;

SIM для второго телефона;

Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации для приложений Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Как видно, за 250 грн в месяц абоненты могут использовать большое количество услуг. Зато у других мобильных операторов за такие деньги доступно меньше сервисов, что делает "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара самым выгодным тарифным планом.

Напомним, мобильные операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают клиентам тарифные планы на разный кошелек. Хватает и дорогих пакетов услуг, наполнение которых варьируется.

Также мы писали, что абоненты Vodafone могут подключить самый дорогой тарифный план под названием ULTRA VIP. Он стоит 1 500 грн в месяц и предлагает клиентам большое количество услуг. Однако за такие деньги наполнение не представляется достаточным.