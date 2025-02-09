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Найвигідніші мобільні тарифи 2025 року — що обрати українцям 60+

9 лютого 2025 12:08
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Оптимальний мобільний тариф для українців 60+ — що пропонують оператори у 2025 році
Чоловік похилого віку з телефоном в руці. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Сучасне життя неможливо уявити без телефона в кишені. Оператори мобільного зв’язку в Україні пропонують широкий вибір тарифних планів, що підходять для різних користувачів. Для людей похилого віку, у яких в пріоритеті саме зв'язок, підійдуть пакети з мінімальним наповненням, які не потребують значної щомісячної абонплати.

Про те, який тарифний план обрати українцям 60+ у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Один із найбільш доступних варіантів — "LOVE UA Магніт Контракт". Протягом першого року його вартість становить 100 грн на місяць, після чого тариф зростає до 175 грн. У рамках цього пакета абоненти отримують:

  • 20 ГБ мобільного Інтернету;
  • 4,3 ГБ у роумінгу;
  • 1 200 хвилин для дзвінків на номери Київстар, інших мобільних операторів та міські номери (після закінчення хвилин – безліміт на Київстар);
  • 100 SMS по Україні;
  • Один бонусний сервіс ("Суперсила") без додаткової оплати.

Опція "Суперсила" дозволяє вибрати одну з додаткових можливостей: безлімітний Інтернет, домашній Інтернет (до 100 Мбіт/с), безлімітні дзвінки, Київстар ТБ, безлімітні SMS, відсутність тарифікації в популярних застосунках, 50 хвилин у роумінгу, 5 ГБ за кордоном, додаткову SIM-карту для планшета чи другого телефона.

Що обрати у мобільного оператора Vodafone

Найвигіднішим варіантом у Vodafone є — "Red Start", який коштує 150 грн на місяць упродовж перших шести місяців, після чого ціна підвищується до 190 грн. Однак, якщо перенести номер у Vodafone, вартість знижується до 120 грн на рік. У цей тарифний план входять:

  • 20 ГБ мобільного Інтернету;
  • 200 хвилин на інші мобільні мережі;
  • Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;
  • 200 SMS по Україні.

Також доступна акція "2 місяці безплатного YouTube Premium", що дозволяє тимчасово користуватися сервісом без реклами та у фоновому режимі.

Найвигідніший тариф від lifecell

Оператор lifecell значно скоротив кількість доступних тарифних планів, залишивши лише кілька актуальних. Один із найдешевших — "Максі", який коштує 300 грн на місяць. Проте ця ціна не остаточна, її можна знизити:

  • персоніфікація номера зменшить ціну до 250 грн;
  • перенесення номера в lifecell знизить вартість до 190 грн.

Абоненти, які оберуть цей тариф, отримають:

  • Безлімітні дзвінки всередині мережі;
  • 25 ГБ мобільного Інтернету або безлімітний трафік (з акцією "Мега безліміт" за умови своєчасної оплати);
  • 750 хвилин на всі мобільні мережі України + ще 750 хвилин при своєчасній оплаті (крім lifecell);
  • Вільний доступ до популярних мобільних додатків (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube тощо).

Також у рамках цього тарифу дозволено безплатно роздавати Інтернет через мобільний пристрій.

Раніше ми писали, що українські мобільні оператори пропонують тарифи з різним наповненням та вартістю, тож кожен може підібрати оптимальний пакет без зайвих витрат. Проте деякі пропозиції далекі від бюджетних — вони включають широкий спектр послуг, що впливає на їхню ціну.

Також ми розповідали, що Київстар, Vodafone і lifecell мають варіанти як для економних користувачів, так і для тих, кому потрібен розширений функціонал. Однак доступні тарифи часто мають обмежені можливості, тому варто заздалегідь оцінити, чи вистачить вам запропонованих послуг.

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