Оптимальный мобильный тариф для украинцев 60+ — что предлагают операторы в 2025 году

Пожилой мужчина с телефоном в руке. Фото: Pexels

Современную жизнь невозможно представить без телефона в кармане. Операторы мобильной связи в Украине предлагают широкий выбор тарифных планов, подходящих для разных пользователей. Для пожилых людей, у которых в приоритете именно связь, подойдут пакеты с минимальным наполнением, не требующие значительной ежемесячной абонплаты.

О том, какой тарифный план выбрать украинцам 60+ в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Оптимальный тариф от Киевстара в 2025 году

Один из самых доступных вариантов — "LOVE UA Магнит Контракт". В течение первого года его стоимость составляет 100 грн в месяц, после чего тариф возрастает до 175 грн. В рамках этого пакета абоненты получают:

20 ГБ мобильного Интернета;

4,3 ГБ в роуминге;

1 200 минут для звонков на номера Киевстар, других мобильных операторов и городские номера (после окончания минут — безлимит на Киевстар);

100 SMS по Украине;

Один бонусный сервис ("Суперсила") без дополнительной оплаты.

Опция "Суперсила" позволяет выбрать одну из дополнительных возможностей: безлимитный Интернет, домашний Интернет (до 100 Мбит/с), безлимитные звонки, Киевстар ТВ, безлимитные SMS, отсутствие тарификации в популярных приложениях, 50 минут в роуминге, 5 ГБ за рубежом, дополнительную SIM-карту для планшета или второго телефона.

Что выбрать у мобильного оператора Vodafone

Самым выгодным вариантом в Vodafone является — "Red Start", который стоит 150 грн в месяц в течение первых шести месяцев, после чего цена повышается до 190 грн. Однако, если перенести номер в Vodafone, стоимость снижается до 120 грн в год. В этот тарифный план входят:

20 ГБ мобильного Интернета;

200 минут на другие мобильные сети;

Безлимитные звонки в сети Vodafone;

200 SMS по Украине.

Также доступна акция "2 месяца бесплатного YouTube Premium", позволяющая временно пользоваться сервисом без рекламы и в фоновом режиме.

Самый выгодный тариф от lifecell

Оператор lifecell значительно сократил количество доступных тарифных планов, оставив лишь несколько актуальных. Один из самых дешевых — "Макси", который стоит 300 грн в месяц. Однако эта цена не окончательная, ее можно снизить:

персонификация номера уменьшит цену до 250 грн;

перенос номера в lifecell снизит стоимость до 190 грн.

Абоненты, которые выберут этот тариф, получат:

Безлимитные звонки внутри сети;

25 ГБ мобильного Интернета или безлимитный трафик (с акцией "Мега безлимит" при условии своевременной оплаты);

750 минут на все мобильные сети Украины + еще 750 минут при своевременной оплате (кроме lifecell);

Свободный доступ к популярным мобильным приложениям (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube и т.д.).

Также в рамках этого тарифа разрешено бесплатно раздавать Интернет через мобильное устройство.

Ранее мы писали, что украинские мобильные операторы предлагают тарифы с различным наполнением и стоимостью, поэтому каждый может подобрать оптимальный пакет без лишних затрат. Однако некоторые предложения далеки от бюджетных — они включают широкий спектр услуг, что влияет на их цену.

Также мы рассказывали, что Киевстар, Vodafone и lifecell имеют варианты как для экономных пользователей, так и для тех, кому нужен расширенный функционал. Однако доступные тарифы часто имеют ограниченные возможности, поэтому стоит заранее оценить, хватит ли вам предложенных услуг.