Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell – що входить у найдешевші пакети та скільки вони коштують

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Мобільні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Варто бути готовим, що дешевий пакет послуг забезпечує невеликою кількістю сервісів, а наповнення може не вистачити. Це необхідно враховувати, обираючи бюджетний мобільний тариф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що входить у найдешевші пакети від мобільних операторів.

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Тариф від Київстару

Один із бюджетних пакетів послуг — "LOVE UA Магніт Контракт". Він коштує 100 грн на місяць протягом першого року користування, а потім ціна піднімається до 175 грн. За такі гроші абоненти отримають:

20 ГБ трафіку;

4,3 ГБ у роумінгу;

1 200 хвилин на Київстар, інші мобільні та міські мережі по Україні (після закінчення діятиме безлім на Київстар);

100 SMS по Україні;

1 Суперсила без доплат.

Користувачі тарифу можуть на власний розсуд підключити Суперсилу. На вибір дається Інтернет-безлім, дротовий Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, безлім на дзвінки, Київстар ТБ, SMS безлім, відсутність тарифікації в багатьох додатках, 50 хвилин у роумінгу, 5 ГБ за кордоном, SIM для планшета, SIM для другого телефона.

Тариф від Vodafone

Найдешевший тарифний план — Red Start. Він коштує 150 грн на місяць протягом шести місяців користування, після чого дорожчає до 190 грн. Якщо перенести номер у мережу Vodafone, то ціна опуститься до 120 грн протягом року.

У пакет входить 20 ГБ мобільного Інтернету, 200 хвилин на розмови з абонентами інших мереж, безлім на Vodafone та 200 SMS. Додатково можна підключити акцію "2 місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium", що передбачає тимчасову підписку на YouTube Premium.

Тариф від lifecell

Мобільний оператор залишив актуальними невелику кількість тарифних планів, всі інші заархівував, тобто підключити їх неможливо. Серед доступних пакетів послуг найдешевшим є "Максі" за 300 грн на місяць. Це стандартна вартість, яку можна зменшити, персоніфікувавши номер (250 грн) чи перенісши його в мережу lifecell (190 грн).

За такі гроші українці отримають:

25 ГБ трафіку чи безліміт за умови своєчасної оплати тарифу;

750 хв + 750 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату;

безліміт на номери lifecell;

необмежений Інтернет-доступ до певних мобільних застосунків (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube тощо).

Також користувачі можуть безплатно роздавати трафік через пристрої.

Нагадаємо, пенсіонери не потребують дорогих тарифних планів із великими обсягами послуг, адже не користуються ними. Найбільш вигідним серед доступних варіантів був тариф Red Turbo від Vodafone за 125 грн на місяць. Він бюджетний, але надавав достатньо послуг, необхідних саме людям похилого віку.

Також ми писали, що клієнти Київстару можуть замовити красивий номер за додаткову плату. Залежно від комбінації цифр, вартість становитиме від 600 до 4 000 грн. Стільки треба заплатити за ексклюзивний номер телефону.