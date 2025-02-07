Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell – что входит в самые дешевые пакеты и сколько они стоят

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Стоит быть готовым, что дешевый пакет услуг обеспечивает небольшим количеством сервисов, а наполнения может не хватить. Это необходимо учитывать, выбирая бюджетный мобильный тариф.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что входит в самые дешевые пакеты от мобильных операторов.

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Тариф от Киевстара

Один из бюджетных пакетов услуг — "LOVE UA Магнит Контракт". Он стоит 100 грн в месяц в течение первого года пользования, а затем цена поднимается до 175 грн. За такие деньги абоненты получат:

20 ГБ трафика;

4,3 ГБ в роуминге;

1 200 минут на Киевстар, другие мобильные и городские сети по Украине (после окончания будет действовать безлим на Киевстар);

100 SMS по Украине;

1 Суперсилу без доплат.

Пользователи тарифа могут по собственному усмотрению подключить Суперсилу. На выбор дается Интернет-безлим, проводной Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, безлим на звонки, Киевстар ТВ, SMS безлим, отсутствие тарификации во многих приложениях, 50 минут в роуминге, 5 ГБ за рубежом, SIM для планшета, SIM для второго телефона.

Тариф от Vodafone

Самый дешевый тарифный план — Red Start. Он стоит 150 грн в месяц в течение шести месяцев пользования, после чего дорожает до 190 грн. Если перенести номер в сеть Vodafone, то цена опустится до 120 грн в течение года.

В пакет входит 20 ГБ мобильного Интернета, 200 минут на разговоры с абонентами других сетей, безлим на Vodafone и 200 SMS. Дополнительно можно подключить акцию "2 месяца бесплатного доступа к YouTube Premium", предусматривающую временную подписку на YouTube Premium.

Тариф от lifecell

Мобильный оператор оставил актуальными небольшое количество тарифных планов, все остальные заархивировал, то есть подключить их невозможно. Среди доступных пакетов услуг самым дешевым является "Макси" за 300 грн в месяц. Это стандартная стоимость, которую можно уменьшить, персонифицировав номер (250 грн) или перенеся его в сеть lifecell (190 грн).

За такие деньги украинцы получат:

25 ГБ трафика или безлимит при условии своевременной оплаты тарифа;

750 мин + 750 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату;

безлимит на номера lifecell;

неограниченный Интернет-доступ к определенным мобильным приложениям (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube и т.д.).

Также пользователи могут бесплатно раздавать трафик через устройства.

Напомним, пенсионеры не нуждаются в дорогих тарифных планах с большими объемами услуг, ведь не пользуются ими. Наиболее выгодным среди доступных вариантов являлся тариф Red Turbo от Vodafone за 125 грн в месяц. Он бюджетный, но предоставлял достаточно услуг, необходимых именно пожилым людям.

Также мы писали, что клиенты Киевстара могут заказать красивый номер за дополнительную плату. В зависимости от комбинации цифр, стоимость составит от 600 до 4 000 грн. Столько надо заплатить за эксклюзивный номер телефона.