Вигідний тариф з Інтернетом – що під'єднати від Київстару, Vodafone або lifecell

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Сучасні українці при виборі мобільного тарифного плану здебільшого орієнтуються на два показники — ціну та обсяг трафіку. Адже доступ в Інтернет — це одна з найважливіших послуг від операторів зв’язку, без якої неможливо обійтися. Абонентам варто знати, який тариф найвигідніший, бо пропонує максимум мобільного трафіку за невелику суму.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф із доступом в Інтернет обрати українцям.

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Вигідний тариф із мобільним Інтернетом

Київстар, Vodafone та lifecell пропонують клієнтам пакети послуг із доступом у мережу. Київстар взагалі забезпечує безлімітним трафіком як Суперсилою — додатковою безплатною послугою в межах усіх тарифів. Але його дешеві пропозиції не розраховані на широку аудиторію, бо передбачені для людей похилого віку, осіб з інвалідністю чи абонентів, які перенесли номер у мережу.

Натомість тарифний план Turbo від Vodafone можуть під'єднати всі охочі, без поділу на категорії. За користування послугами доведеться платити 270 грн на місяць або всього 100 грн у разі переходу від іншого мобільного оператора. За такі гроші українці отримають:

безлімітний трафік;

необмежену кількість хвилин на розмови з абонентами Vodafone;

800 хвилин на дзвінки по Україні.

Безлімітний доступ в Інтернет забезпечується акцією "TurboБезлім", що активується за умови своєчасної оплати тарифу кожного місяця. У випадку протермінування клієнту нададуть базові обсяги послуг, а саме 25 ГБ трафіку (з них 5 ГБ — у роумінгу в 28 країнах), 400 хвилин на розмови по Україні та за кордоном, безлім у мережі Vodafone.

"У межах базового наповнення тарифу включено ГБ та хвилини, які можна використати для спілкування у 27 країнах ЄС та Молдові. Ви отримаєте 600 хв на спілкування в роумінгу чи в Україні на номери інших операторів, 5 ГБ інтернету в роумінгу (які можна використати і в Україні)", — йдеться на офіційному сайті Vodafone.

За потреби можна скористатися послугою "Рік без абонплат" і зекономити кошти. Вартість пакет за 12 місяців користування становить 2 980 грн. Якщо витрачати 270 грн щомісяця, то річна ціна збільшиться до 3 240 грн. Отже, абонентам вдасться заощадити 260 грн (майже суму оплати одного місяця).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар, Vodafone та lifecell пропонують клієнтам тарифні плани на різний гаманець. Серед лінійок операторів є бюджетні пакети послуг. Звісно, вони не можуть похвалитися великим наповненням, зате містять базовий набір сервісів.

Також ми писали, що власники кнопкових телефонів можуть обрати вигідний тариф, де мінімум мобільного трафіку, але багато хвилин на розмови та SMS. Оператори не розділяють свої пропозиції за моделями смартфонів, але намагаються задовольнити потреби всіх категорій клієнтів.