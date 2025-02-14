Выгодный тариф с Интернетом – что подключить от Киевстара, Vodafone или lifecell

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Современные украинцы при выборе мобильного тарифного плана в основном ориентируются на два показателя — цену и объем трафика. Ведь доступ в Интернет — это одна из важнейших услуг от операторов связи, без которой невозможно обойтись. Абонентам стоит знать, какой тариф самый выгодный, ведь предлагает максимум мобильного трафика за небольшую сумму.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф с доступом в Интернет выбрать украинцам.

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Выгодный тариф с мобильным Интернетом

Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают клиентам пакеты услуг с доступом в сеть. Киевстар обеспечивает безлимитным трафиком в виде Суперсилы — дополнительной бесплатной услуги в пределах всех тарифов. Но его дешевые предложения не рассчитаны на широкую аудиторию, поскольку предусмотрены для пожилых людей, лиц с инвалидностью или абонентов, которые перенесли номер в сеть.

Зато тарифный план Turbo от Vodafone могут подключить все желающие, без разделения на категории. За пользование услугами придется платить 270 грн в месяц или всего 100 грн в случае перехода от другого мобильного оператора. За такие деньги украинцы получат:

безлимитный трафик;

неограниченное количество минут на разговоры с абонентами Vodafone;

800 минут на звонки по Украине.

Безлимитный доступ в Интернет обеспечивается акцией "TurboБезлим", которая активируется при условии своевременной оплаты тарифа каждый месяц. В случае просрочки клиенту предоставят базовые объемы услуг, а именно 25 ГБ трафика (из них 5 ГБ — в роуминге в 28 странах), 400 минут на разговоры по Украине и за рубежом, безлим в сети Vodafone.

"В рамках базового наполнения тарифа включены ГБ и минуты, которые можно использовать для общения в 27 странах ЕС и Молдове. Вы получите 600 мин. на общение в роуминге или в Украине на номера других операторов, 5 ГБ интернета в роуминге (которые можно использовать и в Украине)", — говорится на официальном сайте Vodafone.

При необходимости можно воспользоваться услугой "Год без абонплат" и сэкономить деньги. Стоимость пакета за 12 месяцев пользования составляет 2 980 грн. Если тратить 270 грн ежемесячно, то годовая цена увеличится до 3 240 грн. Так что абонентам удастся сберечь 260 грн (почти сумму оплаты одного месяца).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают клиентам тарифные планы на разный кошелек. Среди линеек операторов есть бюджетные пакеты услуг. Конечно, они не могут похвастаться большим наполнением, зато содержат базовый набор сервисов.

Также мы писали, что владельцы кнопочных телефонов могут выбрать выгодный тариф, где минимум мобильного трафика, но много минут на разговоры и SMS. Операторы не разделяют свои предложения по моделям смартфонов, но стараются удовлетворить потребности всех категорий клиентов.