Смартфон постійно переходить у режим 2G — чому так відбувається і як змінити на 4G

Екран смартфона з налаштуваннями мобільної мережі. Фото: TechViral

Сучасні смартфони зазвичай автоматично перемикаються між доступними стандартами зв'язку (2G, 3G чи 4G) залежно від рівня сигналу та налаштувань оператора. Але нерідко трапляються ситуації, коли ваш телефон уперто "зависає" на 2G і не хоче переходити на більш швидкісний стандарт.

Сайт Новини.LIVE розповідає про основні причини, чому так стається, та способи перемикнути смартфон на 4G.

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Поганий або нестабільний сигнал

Якщо ви перебуваєте в місцевості зі слабким покриттям оператора, смартфон може автоматично вибирати 2G як найбільш надійний стандарт зв'язку. 2G має нижчу швидкість передачі даних, але його зона покриття зазвичай ширша.

Налаштування мережі в телефоні

Деякі користувачі встановлюють телефон у "Економний режим" або вказують пріоритет 2G/3G, щоб заощадити заряд батареї чи мінімізувати мобільні витрати. Також у налаштуваннях може бути обрано неавтоматичний вибір мережі зі звуженим діапазоном, наприклад, лише 2G.

Обмеження мобільного оператора

Хоча сьогодні більшість операторів надає 4G, іноді в окремих регіонах ця технологія ще недоступна або працює з перебоями. До того ж ваш тарифний план може не передбачати використання 4G, або потрібне додаткове налаштування.

Заощадження енергії/акумулятора

Смартфони іноді змінюють стандарт зв'язку для економії батареї. Особливо це помітно, якщо ввімкнено режими енергоощадження чи в телефоні мало заряду.

Технічні обмеження пристрою

Деякі смартфони не підтримують 4G або, зокрема, 5G. Якщо ваш телефон випущено давно або в ньому встановлена SIM-картка старого зразка (2G/3G), це також може бути причиною.

Як перемикнутися на вищий стандарт зв'язку 4G

Перевірте, чи підтримує ваш телефон 4G/5G

Зайдіть на офіційний сайт виробника або перегляньте специфікації у налаштуваннях телефону. Також переконайтеся, що SIM-картка (а також тарифний план) дозволяють роботу в 4G/5G.

Увімкніть автоматичний вибір мережі або примусово 4G/5G

Для увімкнення на Android потрібно виконати такі кроки:

Зайдіть у "Налаштування" — "Мережа та Інтернет" або "SIM-карти й мобільні мережі" (залежить від версії Android та оболонки).

Знайдіть розділ "Тип мережі" або "Переважний тип мережі".

Виберіть "4G (LTE)", "5G (якщо доступно)" або "Авто 5G/4G/3G/2G".

Для увімкнення на iOS (iPhone) потрібно виконати такі кроки:

Перейдіть у "Налаштування" — "Стільникові дані" (або "Мобільні дані").

Виберіть "Параметри даних" — "Голос і дані".

Оберіть "4G" або "5G Auto/On" (якщо ваш iPhone та оператор підтримують 5G).

Оновіть налаштування оператора та ПЗ телефону

Перевірте, чи не отримав ваш смартфон свіже оновлення системи. Зазвичай з оновленням операційної системи приходять оновлення налаштувань оператора, які можуть покращити роботу у мережі 4G.

Вимкніть енергоощадний режим

Якщо на смартфоні активований "Режим енергоощадження", це може впливати на пріоритет мережі. Спробуйте відключити цей режим та перевірити, чи підхопить телефон мережу 4G.

Перезапустіть пристрій і перевірте SIM-картку

Як не банально, але у більшості випадків може допомогти звичайне перезавантаження смартфона. Також переконайтеся, що SIM-карта справна та правильно вставлена у слот, особливо якщо лоток для SIM-картки має два слоти.

Нагадаємо, однією з найновіших технологій у сучасних смартфонах є супутниковий зв'язок. Він дозволяє залишатися на зв'язку навіть у тих місцях, де не працюють традиційні мобільні мережі.

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