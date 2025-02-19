Смартфон постоянно переходит в режим 2G — почему так происходит и как сменить на 4G

Экран смартфона с настройками мобильной сети. Фото: TechViral

Современные смартфоны обычно автоматически переключаются между доступными стандартами связи (2G, 3G или 4G) в зависимости от уровня сигнала и настроек оператора. Но нередко случаются ситуации, когда ваш телефон упорно "зависает" на 2G и не хочет переходить на более скоростной стандарт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об основных причинах, почему так происходит, и способах переключить смартфон на 4G.

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Почему смартфон может оставаться в 2G

Плохой или нестабильный сигнал

Если вы находитесь в местности со слабым покрытием оператора, смартфон может автоматически выбирать 2G как наиболее надежный стандарт связи. 2G имеет более низкую скорость передачи данных, но его зона покрытия обычно шире.

Настройка сети в телефоне

Некоторые пользователи устанавливают телефон в "Экономный режим" или указывают приоритет 2G/3G, чтобы сэкономить заряд батареи или минимизировать мобильные расходы. Также в настройках может быть выбран неавтоматический выбор сети с суженным диапазоном, например, только 2G.

Ограничения мобильного оператора

Хотя сегодня большинство операторов предоставляет 4G, иногда в отдельных регионах эта технология еще недоступна или работает с перебоями. К тому же ваш тарифный план может не предусматривать использование 4G, или требуется дополнительная настройка.

Экономия энергии/аккумулятора

Смартфоны иногда меняют стандарт связи для экономии батареи. Особенно это заметно, если включены режимы энергосбережения или в телефоне мало заряда.

Технические ограничения устройства

Некоторые смартфоны не поддерживают 4G или, в частности, 5G. Если ваш телефон выпущен давно или в нем установлена SIM-карта старого образца (2G/3G), это также может быть причиной.

Как переключиться на более высокий стандарт связи 4G

Проверьте, поддерживает ли ваш телефон 4G/5G

Зайдите на официальный сайт производителя или просмотрите спецификации в настройках телефона. Также убедитесь, что SIM-карта (а также тарифный план) позволяют работу в 4G/5G.

Включите автоматический выбор сети или принудительно 4G/5G

Для включения на Android нужно выполнить следующие шаги:

Зайдите в "Настройки" — "Сеть и Интернет" или "SIM-карты и мобильные сети" (зависит от версии Android и оболочки).

Найдите раздел "Тип сети" или "Предпочтительный тип сети".

Выберите "4G (LTE)", "5G (если доступно)" или "Авто 5G/4G/3G/2G".

Для включения на iOS (iPhone) нужно выполнить следующие шаги:

Перейдите в "Настройки" — "Сотовые данные" (или "Мобильные данные").

Выберите "Параметры данных" — "Голос и данные".

Выберите "4G" или "5G Auto/On" (если ваш iPhone и оператор поддерживают 5G).

Обновите настройки оператора и ПО телефона

Проверьте, не получил ли ваш смартфон свежее обновление системы. Обычно с обновлением операционной системы приходят обновления настроек оператора, которые могут улучшить работу в сети 4G.

Отключите энергосберегающий режим

Если на смартфоне активирован "Режим энергосбережения", это может влиять на приоритет сети. Попробуйте отключить этот режим и проверить, подхватит ли телефон сеть 4G.

Перезапустите устройство и проверьте SIM-карту

Как ни банально, но в большинстве случаев может помочь обычная перезагрузка смартфона. Также убедитесь, что SIM-карта исправна и правильно вставлена в слот, особенно если лоток для SIM-карты имеет два слота.

Напомним, одной из новейших технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Она позволяет оставаться на связи даже в тех местах, где не работают традиционные мобильные сети.

Также мы писали, что иногда скорость мобильного интернета оставляет желать лучшего. Существует несколько способов, которые помогут ускорить загрузку видео, отправку сообщений и улучшить сигнал в целом.