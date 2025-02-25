Новые цены в Киевстаре – за какие услуги украинцам придется платить больше

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Один из популярных украинских мобильных операторов объявил об изменениях в условиях пользования некоторыми услугами. Киевстар обновил наполнение дополнительных пакетов и одновременно поднял стоимость.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, о каких нововведениях предупредил Киевстар на официальном сайте.

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Дополнительный мобильный трафик

Абоненты могут заказывать дополнительные мегабайты, если не хватает объема в тарифном плане. В частности пакет "Ночной" предусматривает 10 ГБ мобильного трафика за 30 грн, но доступ в Интернет открыт в определенные часы — с 23:00 до 07:00. Отныне украинцы будут платить 50 грн, получая 50 ГБ.

Плюс в пакете "День Онлайн" клиентам разрешалось выбрать 1 000 МБ или 4 000 МБ дополнительно за 15 грн. Но в обновленной версии Киевстар предоставляет безлимитный Интернет-трафик без ограничений скорости. Стоимость составляет 30 грн в день подключения.

Услуга "Мы вместе"

С 28 февраля 2025 года с абонентов контракта и предоплаты не будут взимать деньги за пользование услугой "Мы вместе". Сейчас приходится платить 10 грн/100 дней.

"Напомним, что с помощью услуги Мы вместе абоненты предоплаты могут звонить на любимый номер Киевстар, даже если на счету нет денег и тариф не оплачен. Абоненты контракта могут пользоваться услугой, даже когда на счету минус и связь не работает", — отметили в Киевстаре.

Изменить любимый номер украинцы могут не чаще одного раза в календарный месяц. Отметим, услуга не работает в роуминге.

Viber-рассылки

Мобильный оператор пересмотрел условия пользования сервисом "Рассылка Viber-сообщений" для корпоративных клиентов. С 1 марта стоимость услуги увеличится, а чтобы узнать сумму, необходимо обратиться к персональному менеджеру или по номеру 0 800 303 466 (цену рассчитывают индивидуально в зависимости от количества сообщений).

В компании отметили, что причинами нововведения стали экономические и рыночные условия, а также необходимость поддерживать работу сети на всей территории Украины, предоставляя стабильные услуги связи. Поэтому Киевстар вынужден поднять стоимость предложения для бизнес-клиентов.

Напомним, многим абонентам не нужен мобильный трафик, ведь они в основном пользуются Wi-Fi. Операторы предлагают клиентам выгодные тарифные планы с небольшим объемом гигабайт, что позволяет экономить на лишних услугах.

Также мы писали, что Киевстар, Vodafone и lifecell позволяют подключить тарифы для пожилых людей. Пенсионеры не нуждаются в больших объемах мобильного Интернета, зато быстро используют минуты на разговоры.