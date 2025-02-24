Київстар, lifecell чи Vodafone — який тариф обрати українцям 60+ в березні

Пенсіонер розмовляє мобільним телефоном. Фото: Pexels

Відомі мобільні оператори України — Київстар, Vodafone і lifecell — пропонують широкий вибір тарифних планів, які відповідають різним потребам та фінансовим можливостям абонентів. Люди похилого віку зазвичай шукають варіанти з мінімальною вартістю. При цьому пенсіонери не потребують багато мобільного інтернету чи інших можливостей — для них в пріоритеті саме зв'язок.

Про те, який тариф обрати українцям 60+ цією весною, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Деякі пакети мобільних операторів містять вигідні умови, що дозволяють користуватися зв’язком без зайвих витрат:

Київстар

Оператор пропонує вигідні умови для українців, які переходять на Київстар зі своїм номером. Якщо такі абоненти підключать тарифний план "LOVE UA Магніт Контракт", місячна плата за послуги становитиме всього 100 грн на 4 тижні протягом наступних 12 місяців. Після цього абонплата збільшиться до 175 грн. Тарифний план передбачає:

1200 хвилин на дзвінки всередині мережі та інші мобільні та міські номери (після цього залишається безліміт на дзвінки в Київстар) 20 ГБ мобільного інтернету. 100 СМС по Україні.

Абонентам також пропонують безплатно обрати одну із суперсил. Для людей похилого віку може бути цікавим варіант — "Дзвінки безлім". Ця суперсила надає безлімітні дзвінки на інші мобільні та міські номери в Україні.

lifecell

Наразі оператор пропонує комплексні тарифні плани, які передбачають зв'язок, мобільний інтернет та інші послуги. Найвигідніший варіант — тариф "Максі". Хоча стандартна ціна пакета становить 300 грн, її можна значно зменшити.

Якщо номер прив'язано до паспортних даних, абонплата зменшиться до 250 грн на місяць, а якщо номер перенести від іншого мобільного оператора — до 190 грн. Тарифний план передбачає:

Дзвінки: 750 хвилин + ще 750 хвилин на всі українські номери (крім lifecell) за умови вчасної оплати. Інтернет: 20 ГБ + додаткові 20 ГБ при своєчасному внесенні оплати. Безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell. Необмежений доступ до популярних додатків та менеджерів. Безплатний режим модема для роздачі інтернету на інші пристрої.

Vodafone

Оператор також пропонує комплексні тарифи. Найвигіднішим варіантом для людей у віці 60+ стане "Joice Start". Стандартна вартість пакета послуг становить 270 грн на місяць, але, якщо людина перейде до Vodafone від іншого оператора, абонплата зменшиться до 200 грн. Тарифний план містить:

1000 хвилин по Україні.

40 ГБ мобільного інтернету.

Безлімітні дзвінки в мережі.

Безлімітний трафік в 45 популярних застосунках.

Як бачимо, кожен із мобільних операторів України пропонує спеціальні умови для нових абонентів, знижені тарифи та додаткові бонуси. Якщо для людей похилого віку важливі лише дзвінки, оптимальним вибором може стати Київстар із можливістю безлімітних розмов. Якщо ж потрібен ще й інтернет, варто звернути увагу на пропозиції від lifecell та Vodafone. Однак остаточний вибір залежить від потреб та фінансових можливостей конкретного абонента.

Раніше ми писали, що багато українців шукають вигідні тарифи на домашній Інтернет та мобільний зв’язок. Деякі оператори пропонують комплексні пакети, що дозволяють суттєво заощадити.

Також ми розповідали, що головними критеріями вибору мобільного тарифу залишаються вартість та обсяг трафіку. Інтернет — важливий елемент сучасного життя, тож важливо обрати максимально вигідний варіант із великим пакетом мегабайтів та доступною ціною.