Киевстар, lifecell или Vodafone — какой тариф выбрать украинцам 60+ в марте

Пенсионер разговаривает по мобильному телефону. Фото: Pexels

Известные мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают широкий выбор тарифных планов, которые отвечают разным потребностям и финансовым возможностям абонентов. Пожилые люди, как правило, ищут варианты с минимальной стоимостью. При этом пенсионеры не требуют много мобильного интернета или других возможностей — для них в приоритете именно связь.

О том, какой тариф выбрать украинцам 60+ этой весной, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Некоторые пакеты мобильных операторов содержат выгодные условия, позволяющие пользоваться связью без лишних затрат:

Киевстар

Оператор предлагает выгодные условия для украинцев, которые переходят на Киевстар со своим номером. Если такие абоненты подключат тарифный план "LOVE UA Магнит Контракт", месячная плата за услуги будет составлять всего 100 грн на 4 недели в течение следующих 12 месяцев. После этого абонплата увеличится до 175 грн. Тарифный план предусматривает:

1200 минут на звонки внутри сети и другие мобильные и городские номера (после этого остается безлимит на звонки в Киевстар) 20 ГБ мобильного интернета. 100 СМС по Украине.

Абонентам также предлагают бесплатно выбрать одну суперсилу. Для пожилых людей может быть интересным вариант — "Звонки безлим". Эта суперсила предоставляет безлимитные звонки на другие мобильные и городские номера в Украине.

lifecell

Сейчас оператор предлагает комплексные тарифные планы, которые предусматривают связь, мобильный интернет и другие услуги. Самый выгодный вариант — тариф "Макси". Хотя стандартная цена пакета составляет 300 грн, ее можно значительно уменьшить.

Если номер привязан к паспортным данным, абонплата уменьшится до 250 грн в месяц, а если номер перенести от другого мобильного оператора — до 190 грн. Тарифный план предусматривает:

Звонки: 750 минут + еще 750 минут на все украинские номера (кроме lifecell) при условии своевременной оплаты. Интернет: 20 ГБ + дополнительные 20 ГБ при своевременном внесении оплаты. Безлимитные звонки внутри сети lifecell. Неограниченный доступ к популярным приложениям и менеджерам. Бесплатный режим модема для раздачи интернета на другие устройства.

Vodafone

Оператор также предлагает комплексные тарифы. Самым выгодным вариантом для людей в возрасте 60+ станет "Joice Start". Стандартная стоимость пакета услуг составляет 270 грн в месяц, но, если человек перейдет к Vodafone от другого оператора, абонплата уменьшится до 200 грн. Тарифный план содержит:

1000 минут по Украине.

40 ГБ мобильного интернета.

Безлимитные звонки в сети.

Безлимитный трафик в 45 популярных приложениях.

Как видим, каждый из мобильных операторов Украины предлагает специальные условия для новых абонентов, сниженные тарифы и дополнительные бонусы. Если для пожилых людей важны только звонки, оптимальным выбором может стать Киевстар с возможностью безлимитных разговоров. Если же нужен еще и интернет, стоит обратить внимание на предложения от lifecell и Vodafone. Однако окончательный выбор зависит от потребностей и финансовых возможностей конкретного абонента.

Ранее мы писали, что многие украинцы ищут выгодные тарифы на домашний Интернет и мобильную связь. Некоторые операторы предлагают комплексные пакеты, позволяющие существенно сэкономить.

Также мы рассказывали, что главными критериями выбора мобильного тарифа остаются стоимость и объем трафика. Интернет — важный элемент современной жизни, поэтому важно выбрать максимально выгодный вариант с большим пакетом мегабайтов и доступной ценой.